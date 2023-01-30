Davutoğlu’ndan çarpıcı Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen 30. İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, altılı masadaki liderlerle beraber açıkladıkları “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” ile Türk siyasetinde hiç görülmeyen bir sürecin başladığını kaydetti.

“ÇOK CİDDİ MESAFE ALDIK”

Altılı Masa etrafında birleşen partilere yönelik eleştirileri hatırlatan Davutoğlu, “Karşılıklı saygı içinde, fikir alışverişi içinde bir yıldır bu süreci işletiyoruz. Bitmeyen bir teraneyle her ay ‘dağıldı, dağılacak’ diyorlar değil mi? Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli bir yıl tamamlandı. Çok ciddi mesafe aldık.” diye konuştu.

Davutoğlu, altılı masadaki partilerin yakın zamana kadar siyasi rekabet içinde olduğunu ama olgunluk içinde bir araya geldiğini dile getirerek, “Ortak Politikalar Mutabakat Metni ile 2 bin 500’ü aşkın maddede, samimiyetle ve ön yargısız bakan herkesin bir hükümet programı olarak göreceği metni açıkladık.” değerlendirmesinde bulundu.

“RAFA KALKMASI İÇİN YAZILMADI”

Bu metnin uzun çalışmalar ve büyük emek sonucu hazırlandığını dile getiren Davutoğlu, “Bu metin, kağıtta kalıp raflara kalkması için yazılmadı, uykusuz gecelerin ürünü olan bir metin. Anlatacaksınız, ’15 Mayıs sabahı nerede, hangi politikaların uygulanacağı burada yazıyor.’ diyeceksiniz. Kimse bu çizginin dışına çıkmayacak, kimse tek başına, tek akılla hareket etmeyecek. Hep beraber bu metni hayata geçirmeye çalışacağız.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI

Davutoğlu, Altılı Masa’nın hala Cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına yönelik eleştirilere işaret ederek, “Düşman çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik. Çünkü bizim için kişi değil, sistem önemli. Bizim için tek akıl değil, ortak akıl önemli. Eğer bundan 6 ay, 1 sene önce baskılara boyun eğip bir kişi açıklasaydık bunların zihniyetini benimsemiş olurduk. Şimdi sistem belli, gelenin ne yapacağı, ne yapmayacağı belli.” ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ SUİKASTI

Başkentte silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in eşini ziyaret ettiğini söyleyen Davutoğlu, “Sayın Bahçeli, Sinan Ateş eski Ülkü Ocakları başkanıydı, değil mi? O zamanlar senin evladın gibiydi, değil mi? Evladının yetimlerini alnından öpmeyi hiç düşünmedin mi, o yiğit insanın eşine taziye dilemeyi hiç düşünmedin mi?” diye konuştu.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklama yapması gerektiğini vurgulayarak, “Farklı görüşlerde olabiliriz ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ysan Dicle kenarındaki kuzudan, koyundan olduğu kadar Ankara’nın göbeğindeki vatandaştan da sorumlusun.” dedi.

Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş cinayetini unutturmayacaklarını belirterek, “İnşallah 15 Mayıs sabahı, yeni cumhurbaşkanıyla, yeni yönetimle göreve başladığımızda açılacak ilk dosyalardan biri, Sinan Ateş dosyası olacak ve ucu nereye giderse gitsin, mutlaka hak ettiği cezayı bulacak.” ifadesini kullandı. (AA)