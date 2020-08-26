Davutoğlu’ndan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Milyonlarca insanımızı…

Kanal İstanbul projesi üzerinden iktidara sert eleştirilerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Biliyorsunuz bu iktidar Tekirdağ’ı İstanbul’dan, tüm Trakya’yı Anadolu’dan tamamıyla kopartacak, aradaki doğal bağı kesecek ve zaten Avrupa kıtasında sınırlı olan derinliğimizi daha da sınırlayacak bir aymazlık içinde. Bu iktidar Kanal İstanbul ile İstanbul’un batısında yaşayan milyonlarca insanımızı daha da dar bir alana hapsedecek bir ufuksuzluğun peşine takılmış durumda. Kanal İstanbul her şeyden önce İstanbul’un toplumsal, coğrafi ve ekonomik yapısına saplanacak bir hançerdir” dedi. Davutoğlu, Karadeniz’de bulunan doğalgazla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul projesi üzerinden iktidarı hedef alan Davutoğlu, şöyle konuştu;

*Biliyorsunuz bu iktidar Tekirdağ’ı İstanbul’dan, tüm Trakya’yı Anadolu’dan tamamıyla kopartacak, aradaki doğal bağı kesecek ve zaten Avrupa kıtasında sınırlı olan derinliğimizi daha da sınırlayacak bir aymazlık içinde.

*Bu iktidar Kanal İstanbul ile İstanbul’un batısında yaşayan milyonlarca insanımızı daha da dar bir alana hapsedecek bir ufuksuzluğun peşine takılmış durumda.

*Kanal İstanbul her şeyden önce İstanbul’a, İstanbul’un tarihine, göz bebeğimiz İstanbul’un toplumsal, coğrafi ve ekonomik yapısına saplanacak bir hançerdir.

“İNSANDA AZICIK UTANMA OLUR”

*Bu hançer İstanbul ile et ve tırnak haline gelmiş Tekirdağ ile birlikte Edirne ve Kırklareli Anadolu’dan koparılacaktır. Kanal İstanbul projesi, peki bunu ne için yapacaklar? Daha önce onların sözlerine itimat edip Kanal İstanbul bölgesinden arazi toplayanlar için yapacaklar.

*Kendilerinin ve yakınlarının topladığı araziler değer kazansın, rant zengini olsunlar diye yapacaklar. Orada verecekleri inşaat ihalelerinde aynen kimsenin geçmediği köprülere gömülen milyarlar gibi bu milletin milyar dolarları gömülsün ve bu iktidarın kayıt dışı kasasına aksın diye yapacaklar. İnsanda azıcık utanma olur.