Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: KPSS’ye şaibe bulaştıran ÖSYM sizin yönetiminizin parçası

Cumhubaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın KPSS skandalıyla ilgili açıklamasında altılı masayı hedef alması üzerine paylaşımda bulunan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı, unuttunuz galiba KPSS’ye şaibe bulaştıran ÖSYM sizin yönetiminizin parçası. Bu işin arkasında FETÖ ya da başka bir gizli el varsa bulup çıkarmak da sizin göreviniz. Sorumluluğunuzu üstlenin ve görevinizi yapın” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın KPSS skandalıyla ilgili yaptığı açıklamada altılı masayı hedef alarak, “Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler” şeklindeki ifadelerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın o sözlerine şöyle tepki gösterdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı, unuttunuz galiba KPSS’ye şaibe bulaştıran ÖSYM sizin yönetiminizin parçası. Bu işin arkasında FETÖ ya da başka bir gizli el varsa bulup çıkarmak da sizin göreviniz. Sorumluluğunuzu üstlenin ve görevinizi yapın. “

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