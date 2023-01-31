Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Önce Ankara sokaklarının lideri ol





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE SERT SÖZLER

Davutoğlu, Erdoğan’a seslenerek, “Bırak dünyayı sen önce Ankara sokaklarının lideri ol” çıkışında bulundu.

Bahçeli’ye seslenen Davutoğlu,” Sen Türk siyaset tarihinin en büyük müfterisi olarak tarihe geçeceksin” dedi.

Davutoğlu, sosyal medya paylaşımında bugünkü basın toplantısından konuşmasının görüntülerine yer verdi.

“EŞKIYA ANKARA’YA İNDİ”

Davutoğlu, konuşmasında “Bugün Ankara’ya eşkıya inmiştir” dedi. “Eşkıyalar şehirde iş birliği yaptıkları bir çevre varsa şehre inerler” diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “Dicle kenarında bir kuzu kaybolsa hesabı Ömer’den sorulur” vecizini hatırlatarak “Ankara’nın ortasında bir akademisyen şehit edildi. Hesabını kimden soracağız biz. Kimden soracak o acılı anne, o iki yetim kız. Hesabını senden soracak Sayın Erdoğan, İçişleri Bakanı’ndan, Bahçeli’den soracak” şeklinde konuştu.

“15 MAYIS’TA BU DOSYA TEKRAR AÇILACAK”

Altılı Masa’da bu konunun detaylı bir şekilde ele alındığını belirten Davutoğlu, “15 Mayıs’ta bu dosya tekrar açılacak” dedi. Bütün hayatını, siyasi ve akademik kariyerini Türkiye’de bir ahlaki devrimi ve zihniyet dönüşümünü gerçekleştirmek için ortaya koyduğunu söyleyen Davutoğlu, “Geriye bırakacağımız en büyük miras bu olacak. Eğer ahlak çürümüşse, eğer insanlarda vicdan kalmamışsa alacağınız bütün ekonomik tedbirler iflas eder. Alacağınız bütün yargı kararları, reformları iflas eder. ‘Bu adam bizden bu yolsuzluk yaparsa gözümü kapatırım. Başkası yolsuzluk yaparsa hesabını sorarım’ diyen bir zihniyet iktidara gelirse bütün yaptıklarınızı berhava eder” dedi.