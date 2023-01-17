Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘profesör’ yanıtı





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Muğla’nın Fethiye ilçesinde partisine mensup bir grup gençle bir araya gelmiş, gençlerden birisi Altılı Masa’nın yol haritası üzerinden Davutoğlu’nun açıklamasının ‘Kriz vadettiğini’ öne sürerek Erdoğan’a bir soru yöneltmişti.

Erdoğan ise gencin sorusuna cevaben “Profesör, profesörler her şeyi bilir” diyerek bir yanıt vermişti.

DAVUTOĞLU’NDAN VİDEOLU YANIT

Erdoğan’ın verdiği cevaba Davutoğlu’ndan yanıt geldi. Gelecek Partisi lideri, sosyal medya hesabı üzerinden “Maalesef sizden ne öğrenebildim, ne de size öğretebildim” notuyla yaptığı videolu paylaşımda “Ulaşamadığınız ve ulaşamayacağınız niteliklere niye düşmansınız?” diye sordu.

“Kibriniz arş-ı ala’yı aştı” diyen Davutoğlu, “Sizin de bazen kullandığınız şekilde halkımız bana en güzel unvanı verdi, ‘Hoca’ dedi” ifadesini kullandı.

“SİZDEN DAMADIMI BAKAN YAPMAYI HİÇ ÖĞRENEMEDİM”

Erdoğan’ın söz konusu buluşmada sarf ettiği “Yanımızda siyaset yaptılar ama bir şey öğretememişiz” şeklindeki çıkışına da yanıt veren Davutoğlu, “Evet haklısınız siz bazı şeyleri bize öğretemediniz. Sizin siyasetinizde gördüklerim anlamında iyi bir öğrenci değilim. Çünkü sizi siyaseti sizin gibi yapmadım, yapmayacağım” derken şöyle devam etti:

* “Damadımı bakan yapmayı hiç öğrenemedim. Varlık Fonu’nun başına kendime koyup vekil olarak damadımı yapmayı öğrenemedim Sayın Erdoğan. Yakınlarımı zengin etmeyi öğrenemedim.

* Kendi çocuklarımla vatan evlatlarını ayrı tutmayı öğrenemediniz Sayın Erdoğan. Özel işletmeleri olanlara bakanlık dağıtmadım. Bunu öğrenemedim ve bunu öğrenemediğim için gurur duyuyorum.”

“SİZE ŞEFFAFLIĞI ÖĞRETEMEDİM”

Videonun devamında Davutoğlu, “Biz de size bazı şeyleri öğretemedik” deyip sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Size şeffaflığı öğretemedim. İstanbul betonlaşırken İmar Yasası çıkarmayı öğretemedim. Sizden de öğrenemedim rabia işareti yaptıktan sonra hiçbir açıklama yapmadan Sisi ile tokalaşmayı.

* Perinçek vesayeti yüzünden Doğu Türkistan’a sessiz kalmayı. Doğrusu ben başka bir devlet başkanından ‘ahmak olma’ diye mektup almayı öğrenemedim Sayın Erdoğan.”

Konuşmasının sonunda gençlere ‘bilgiyi küçümsememe’ tavsiyesi veren Davutoğlu, “Gençlere bilgiyi küçümseyerek konuşmamayı tavsiye ederim. Çünkü bilgi öyle bir şeydir ki; önce küçümserseniz ama sonra bilginin altında ezilirsiniz” ifadelerini kullandı.