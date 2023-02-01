Davutoğlu’ndan Erdoğan’a sert eleştiri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında kameralar önünde Genel Kurul’a katılmayan milletvekillerine tepki göstererek, “Bu millet hakkını size helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.” demişti.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan’a seslenerek, “Kendi grubunu toplamakta bile acziyet gösteren bir genel başkan, altı liderin ekipleriyle birlikte sergiledikleri ortak çalışma kültürünü ve disiplinini anlayamaz.” paylaşımında bulundu.