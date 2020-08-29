Davutoğlu’ndan Erdoğan’ı çok kızdıracak konuşma: Cumhuriyet çocuğu olarak utanç duyuyorum!





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Zonguldak, Niğde ve Bayburt 1. Olağan İl Kongrelerinde konuştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Partiyi ve Berat Albayrak 'ı çok sert bir dille eleştirdi. Ekonomi politikalarına değinen Davutoğlu, aynı zamanda da dış ilişkilerinin de ne denli bozuk olduğuna dikkat çekti. Davutoğlu Erdoğan ve Trump arasındaki ilişkinin üzerinde de durdu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #erdoğan #trump #beratalbayrak #atatürk #mustafakemal #30ağustos #haber #gündem #politika #siyaset #sondakika #haberler #anahaber