Davutoğlu’ndan flaş SBK ve Rıza Zarrab açıklaması! “Vahim bir iddia.. Erdoğan kendini düşünüyorsan..

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi''nin Konya İl Başkanları toplantısında konuştu. Sezgin Baran Korkmaz üzerinden iktidara isyan eden Davutoğlu Rıza Zarrab için Erdoğan'ı uyardığını söyleyerek Sezgin Baran Korkmaz için savcıları ve iktidarı biran önce harekete geçmeye çağırdı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Davutoğlu’ndan flaş SBK ve Rıza Zarrab açıklaması! “Vahim bir iddia.. Erdoğan kendini...