Davutoğlu’ndan iktidara 28 Şubat mesajı: Sicilleri şaibeli…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti üyeleri, ’28 Şubat’ konulu video konferans paneli düzenledi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün moderatörlüğünde düzenlenen panelde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“TEMELİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE ATILDI”

*28 Şubat tek hamleli bir darbe olmadığı için sivil toplumun şahsiyetsizleştirilmesi yoluyla darbe şartları oluşturulmaya çalışıldı. O süreç içinde basın, iş dünyası ve bütün sivil addedilen yapılar bu darbenin aygıtları olarak kullanıldı.

*28 Şubat’ta sivil toplumun şahsiyetsizleştirilmesi üzerinden bir anlamda o darbeci zihniyetin kalıcı kılınmasına çalışıldı. Doğrudan bir darbeden farkı bu. Onun için postmodern darbe denir.

*Darbe süreci rahmetli Erbakan hocamızın ayrılmasıyla da bitmedi. Süregelen bir şahsiyetsizleştirme politikası devam etti ve sivil toplumun direncinin bu şekilde kırılacağı düşünüldü.

*28 Şubat ile bugün arasında ne tür süreklilikler var: Darbe zihniyetinin arkasında psikolojik olarak şu var, “Bu ülke için tek hakikatin, doğrunun sahibi benim ve ben güç sahibi olmalıyım.”

*Bir düşmanlar topluluğu tanımlaması yapılıyor. İtiraz eden herkesin milli beka için tehdit teşkil ettiği söyleniyor. Bunlar aynen 28 Şubat’ta irtica gelecek diye insanların mobilize edilmesi gibi, şimdi de birileri ülkeyi bölecek diyorlar.

*Maalesef 28 Şubat’a yol açan uygulamalara baktığımızda MGK’ya, Cumhurbaşkanlığı makamına atfedilen özel konum gibi şimdi de bunun kurumsal temeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile atıldı. Bugün maalesef otoriterliğin kurumsallaşmasıyla karşı karşıyayız.

“TÜRKİYE GÜVENLİ ŞEKİLDE SANDIĞA GİDECEK Mİ?”

*Nereye gidersek gidelim bizlere sorulan soru şu: 1- Türkiye güvenli şekilde sandığa gidecek mi? 2- Sandıktan çıkan sonuca rıza gösterilecek mi? Bunlar iktidarı bırakabilecekler mi?

*İttifak ettiği yapılara baktığınızda hemen hemen tümünün 28 Şubat sicilleri şaibeli. Perinçek çok açık bir 28 Şubat ideologu ve Türkiye’de cuntacılık çalışması varsa hep buna referansla kendini anlatmaya çalışmış birisi, rotayı ben yönetiyorum diyor.

*Bahçeli, baskıların sürdüğü 28 Şubat döneminin başbakan yardımcısı. Bugün yandaş medyaya çıkıp “reisçilik” yapıp itaat beyan eden birçok akademisyenin 28 Şubat siciline bakın, muhbirlik yapmışlardır bazıları. Bunları biz hep biliriz.

“BUNUN İÇİN BİZDEN RAHATSIZLAR”

*Eğer Gelecek Partisi olmamış olsa çok rahat kutuplaştırılacak bir siyaset kurgulayacaklar. Bunun için bizden rahatsızlar.

*”Biz çok iyi insanlarız, gücü elde edince çok iyi şeyler yapacağız” argümanı artık bitmiştir. İnsanların tek tek iyi olmasına dayalı bir siyasi düzen tahayyül edilemez. Güçler ayrılığı ilkesinin insanları aslında insanları kendi nefsine karşı koruyan bir yönü var.

*Şahsiyetsizleşme olgusu bugün AK Parti üzerinden bütün topluma sirayet etmiş durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanı bütün toplumu tek düze bir ahlak anlayışına, tek düze bir kalitesizliğe mahkum etmiştir.

*Bugün tek tek sivil toplum kuruluşlarına gidin konuştuğunuzda size şikayet edeceklerdir ama gerçekte otoriteye ram olmakta da bir beis görmeyeceklerdir.

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