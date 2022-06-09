Davutoğlu’ndan iktidara ‘hortumculuk’ suçlaması: Bu bir servet transferidir

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Bu Kur Korumalı Mevduat diye üretilen ucube şey, faizin daniskasıdır. Hiçbir emek vermeden paradan para kazanıyorsanız, yatırıma gidecek şeyi küçük bir grup kendi arasında bölüştürüp rant elde ediyorsa bu faizdir. Hazine ve Maliye Bakanı 6 ay sonra Türkiye’yi göreceksiniz dedi, 6 ay geçti, dolar 17 lira! Dolar yine buralara geldi ama Hazine’den 157 milyar lira bu faizcilere, rantiyecilere aktarıldı. Bu servet transferidir. Bu sizden vergileri toplayıp büyük bir hortumla bir yere aktarmaktır” diye konuştu.

Sozcu.com.tr

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya‘da STK, Basın ve Kanaat Önderleri ile buluştu.

Davutoğlu’nun toplantıda yaptığı konuşmadan öne çıkan kısımlar şöyle:

İKTİDARA SESLENDİ: ANKARA’DA ASLA RAHAT OTURAMAYACAKSINIZ!

*Milleti dini, milli, vicdani değerleriyle kendilerine sadakate zorlayanlara sesleniyorum: Bu milletin gençleri intihara yönelirken, yurt dışına gitmek için her türlü riski alır, illegal yollara başvururken siz Ankara’da asla rahat oturamayacaksınız!

*Bu muydu bizi terk etmekle itham ettikleri dava? Eğer onların davaları kendi yakınlarının kasalarını doldurmak, milleti yoksulluğa mahkum etmekse, yoksulluğu, yolsuzluğu her yerde normalleştirmekse, onların davası bizim davamız değildir!

*Çiftçi, esnaf, işçi halinden şikayetçi, herkes halinden şikayetçiyken peki kim kazanıyor bu ekonomik politikalardan? Bakın size anlatayım kimin kazandığını.

“FAİZİN DANİSKASIDIR”

*Tüm Anadolu’yu geziyorum, çiftçi halinden şikayetçi. Bir çiftçimiz dedi ki, mazot o kadar pahalı ki traktörle gidemiyor, gübreyi elimle atıyorum. Bunların açıkladığı enflasyon yüzde 73, mazota bakarsanız yüzde 400!

*Çiftçi ağlıyor. Esnafımız ana parayı bırakın, faizleri ödeyemiyoruz diye şikayet ediyor. Peki kim kazanıyor biliyor musunuz? Size son kazananları söyleyeyim, bundan öncekileri zaten biliyorsunuz beşli çeteyi, 128 milyar dolar rezervi tüketenler, onlar ayrı.

*Bakın bundan 6 ay önce dolar 18 liraya çıktığında sanki hiç denenmemiş gibi Kur Korumalı Mevduat diye bir şey ürettiler. Çıktığı gün açıklama yaptım, dedim ki bu yapılacak en vahim hatadır.

*Bu Kur Korumalı Mevduat diye üretilen ucube şey, faizin daniskasıdır. Hiçbir emek vermeden paradan para kazanıyorsanız, yatırıma gidecek şeyi küçük bir grup kendi arasında bölüştürüp rant elde ediyorsa bu faizdir.

“SERVET TRANSFERİDİR”

*Hazine ve Maliye Bakanı 6 ay sonra Türkiye’yi göreceksiniz dedi, 6 ay geçti, dolar 17 lira! Dolar yine buralara geldi ama Hazine’den 157 milyar lira bu faizcilere, rantiyecilere aktarıldı.

*Bu servet transferidir. Bu sizden vergileri toplayıp büyük bir hortumla bir yere aktarmaktır. Yıl sonuna kadar söyleyeyim size, 300-400 milyarı bulur bunun maliyeti.

*Eğer bu iktidarın sonu gelecekse -ki mutlaka gelecek- aldıkları ah ile gelecek. Fakirin fukaranın rızkını 3-5 rantiyeciye yedirdikleri için gelecek sonları.

“SÖYLEYECEK SÖZLERİ KALMADI”

*Türkiye’yi dünyanın en yüksek faizinin alındığı ülke haline getirdiler, dindarlıktan bahsederler. Bunların hiçbir konuda samimiyeti kalmadı. Söyleyecek sözleri kalmadı.

*Bunların hiçbir şekilde Türkiye’ye vaat edebilecekleri hiçbir şey kalmadı.

“ENFLASYON KORUMALI TAHVİL VE MEVDUAT AÇIKLAYACAKLAR”

*Tahminim, -sezgilerim ve tecrübemle söylüyorum- bu gece de enflasyon korumalı tahvil ve mevduat açıklayacaklar. Kur korumalı yetmedi, enflasyon korumalı olacak. Yani enflasyonu hiperenflasyon yapmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.

*Bir daha asla 28 Şubat yaşanmayacak, ama 28 Şubat korkusuyla yolsuzluk yapılmasına da izin vermeyeceğiz.

*Dış mihraklar diyor Sayın Cumhurbaşkanı, Mavi Marmara’nın yıl dönümü geçti, hiç açıklama duydunuz mu? Duymazsınız. Çünkü İsrail Cumhurbaşkanı Beştepe’nin önünde, Türk Süvarisi’nin elinde İsrail bayrağıyla karşılandı.

“KİMSE ÇIKIP İLAN EDİN!”

*Dış mihrak dediğiniz kimse çıkıp ilan edin! Söyleyin, şu deyin birlikte mücadele edelim. Şu Türkiye’ye musallat oldu deyin, birlikte mücadele edelim.

*Bizim meselemiz yüzüncü yılına giren Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek nesillerinin, geleceğe ümitle, vakarla, izzetle baktıkları yeni bir Türkiye inşa etmektir.

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