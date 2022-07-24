Davutoğlu’ndan iktidara tepki: Bu milletin tepesinden çekin gidin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Üsküdar İlçe Kongresi’nde partililere seslendi. İktidara tepki gösteren Davutoğlu, “Döneminiz bitti. O ihale çetelerinin, yolsuzluk çetelerinin, kara para aklayıcılarının dönemi bitti. Gün bizim milletimizin irade kullanacağı gündür. Bu milletin tepesinden çekin gidin” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Üsküdar İlçe Kongresi’ne katıldı. 1. Üsküdar Olağan Kongresi’nde konuşan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı’nı ve Türkiye’nin ekonomi politikasını eleştirdi.

“DIŞ MİHRAKLA İŞ BİRLİĞİ YAPAN SENSİN”

Türk lirasının dolar karşısında değer kaybettiğini ve Türkiye’nin enflasyonda dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyleyen Ahmet Davutoğlu, şunları belirtti:

* “Bir Maliye Bakanı var; evlere şenlik, sokaklara şenlik, mahalleye şenlik, her yere şenlik. Dedi ki bundan birkaç ay önce, ‘Türk Lirası artık daha fazla değer kaybetmez. Gördüğü dibi gördü’ dedi. O zaman Türk Lirası 14.50 idi. Yarın ne olacağı belli değil.

* Bu milletin tepesinden çekin gidin. Dünyadaki en yüksek enflasyonda biz ilk sıralardayız. Dünyada kriz var herkes yaşıyor krizi. Virüs bunların kafasına göre dünyanın her yerinde var. Ama Türkiye’deki virüs nedense daha etkili oluyor.

* Ben başbakanlığı bıraktığımda 860 milyar dolardı milli gelirimiz. Türkiye, dünyanın 16. ekonomide Şimdi 700 milyar dolara geriledi. Dünyada 21. ülkeyiz. İlk 20’den düştük. Süper Lig’den düştük.”

İktidarın bozulan ekonomiyi ‘dış mihraklara’ bağlamasına da sert çıkan Davutoğlu, şöyle devam etti:

* “Kim yaptı bunu, dış mihraklar mı? Söyleyeyim, Cumhurbaşkanı kim bu dış mihraklar? Gelin omuz omuza beraber mücadele edelim. Hani dış mihrak İsrail ise, sen İsrail Cumhurbaşkanını Türk süvarilerinin ellerinde İsrail bayrakları ile sensin.

* Dış mihrakla iş birliği yapan sensin. Dış mihrak ABD ise onlardan ‘aptal olma’ diye mektup alan sensin. Dış Mihrak, 15 Temmuz’u yaptığını iddia ettiğin Birleşik Arap Emirlikleri ise, oraya ayaklarına gidip, sonra burada karşılayan sensin. Dış mihrak falan yok .Türkiye’de de iki iç mihrak var. Bütün bu krizin sebebi iki iç mihrak.

* Bir cehalet, iki yolsuzluk. Hoca unvanı ile söylüyorum size. Bugünkü Hazine ve Maliye Bakanını ben ekonomi dersinden geçirmem. Geçirmem yani. Cumhurbaşkanı geçer mi? O da geçemez. Notlar belli. Dünyada bizi nereye düşürdüğünüz belli. Merkez Bankası Başkanı geçer mi? Geçemez.”

SEZGİN BARAN KORKMAZ VE ZARRAB DAVASI

Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de yargılandığını belirten Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Bu kişi kara para aklayıcısı olarak Avusturya’da tutuklandı. Türkiye talep etti, vermediler. Amerika‘ya verdiler. İşin ilginci ne biliyor musunuz? Sezgin Baran Korkmaz da ‘Beni Türkiye’ye iade edin’ dedi.

* Türk yargısının adaletine güvendiğinden değil, ‘Nasıl olsa Türkiye’de benim beslediğim, kaynak aktardığım, benimle işbirliği yapan yöneticiler var. Onlar beni kurtarır’ diye. Aynen Rıza Zarrab gibi. Bir resmi vardı, dolarları koymuş yanında poz veren resmi. Helal para öyle gösterilmez.

* Ben bunu dedim diye Sayın Cumhurbaşkanı ‘Ne istiyorsunuz bu hayırseverden’ demişti. Hayırseveri gördük., Amerika’da şu anda keyif sürüyor. Yargılanan kim? Yargılanan Türkiye Cumhuriyeti bakanları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisi New York mahkemelerinde yargılanıyor. Aynı şey Sezgin Baran Korkmaz için de geçerli.”

İKTİDARIN DA ALTILI MASASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İktidarın da Altılı Masası olduğunu kaydeden Davutoğlu, şunları belirtti:

* “Birinde bütün iddialarını kaybetmiş AK parti var. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Erdoğan’ın 10 sene önce söyledikleri cümleler ile bugün söyledikleri cümleler arasındaki farka bakın. Söz ile eylemler arasındaki farka bakın. Vicdanınıza sorun.

* Bugünkü AK Parti, o sizin oy verdiğiniz AK Parti değil. İkincisi, Bahçeli oturuyor orada. 28 Şubat’ta başörtülüler özgürlükleri için insan koridoru oluştururken, başörtülü seçilen milletvekilini başını açtırarak mescide sokan, Erdoğan’a idam sicimi atan Bahçeli…

* Üçüncüsü, şeytan ayetlerinin dağıtıcısı Doğu Perinçek. Dördüncüsü, bütün bu çarklardan beslenen ihale çeteleri, rant çeteleri, kur korumalı mevzuat altında 200 milyara yakın hazine kaynağını tüketenler. Beşincisi, organize suç örgütleri, mafyalar, marinalara çökenler… Altıncısı da dış mihraklar.”

AKP VE MHP’LİLERE SESLENDİ: GELİN SAFLARIMIZA KATILIN

AKP ve MHP’lilere seslenen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “AK Partili ve MHP’li kardeşlerime sesleniyorum. Biz sizin geçmişte savunduğunuz değerleri savunuyoruz. Gelin saflarımıza katılın. Biz bu yolun yolcusuyuz, kimseye boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Diğerlerine sesleniyorum. Sizin döneminiz bitti.

* O ihale çetelerinin, yolsuzluk çetelerinin, kara para aklayıcılarının dönemi bitti. Gün bizim milletimizin irade kullanacağı gündür. Gün zulme karşı adaletin savunulacağı gündür. Gün yasaklara karşı özgürlüklerin, demokrasinin savunulacağı gündür.

* Gün yoksulluğa karşı refahın savunulacağı gündür, gün kayırmacılığa, torpile karşı eşitliğin savunulacağı gündür. Gün kirlenmiş siyasete karşı, temiz siyasetin savunulacağı gündür.”

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