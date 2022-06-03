Davutoğlu’ndan Nebati’ye enflasyon tepkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin enflasyon açıklamalarına tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Nureddin Nebati’yi artık mazur görmek lazım. Matematiği olmayan bir talebenin, bir denklem çözmesinde nasıl mazursa…Kapasitesi yetmeyeceği için hukuken söylediği sözler siyaseten de hukuken de dikkate alınmaz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV’de Elif Çakır ve Taha Akyol’un sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Enflasyon düşüş eğilimine girdi” açıklamasına tepki gösteren Davutoğlu, “Nureddin Nebati’yi artık mazur görmek lazım. Matematiği olmayan bir talebenin, bir denklem çözmesinde nasıl mazursa…Kapasitesi yetmeyeceği için hukuken söylediği sözler siyaseten de hukuken de dikkate alınmaz. Hem Türk lirasını kendi tabiriyle yerin dibine soktu, ‘Daha aşağı inmez’ diyor. Hem de böyle şartlarda bile Türk ürünleri ucuzladığı için ihracat artıyor diye bir sevinç içindeler. Ama 5 ayda ulaşılan dış ticaret açığı 43 milyarı buldu. Yıl sonuna kadar 100 milyarı bulacak dış ticaret açığı” ifadelerini kullandı.

‘SÜRTÜK’ TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın geniş kitlelere “Sürtük” gibi ağır bir ifade kullanmasını eleştiren Davutoğlu, “Milyonlarca kitlelik bir topluluğa bu sözü söylediğinizde bunun oluşturacağı dalgayı hesap edebiliyor olmanız lazım. Hesap edip de söylüyorsanız bir tahrik var demektir. Bilinçliyse tahrik unsuru taşıyor. Cumhurbaşkanı, özellikle Sayın Bahçeli’nin denetimine girdikten sonra onun üslubunu benimsedi…Burada bir tahrik trendi var. Zihin, böyle bir sözün dilden dökülmesine izin veriyorsa o zihinden ben şüphe ederim” dedi.

“FAİZ FETVASI VEREN HOCALARI ARADIM”

“Kur korumalı mevduat çıktığında, açık bir şekilde faiz olan tartışmasız, ben o zaman bu fetvayı verdiği söylenen hocaları aradım” diyen Davutoğlu, “Diyanet İşleri Başkanıyla da konuştum. ‘Evet tartışmalı bir konu, bu konudaki görüşümüzü beyan edeceğiz’ dedi. Gerçekten o günlerde Diyanet’in görüşünde “Bu örtülü faizdir” gibi bir şey vardı” şeklinde konuştu.

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