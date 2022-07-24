Davutoğlu’ndan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Korkuyorum

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Reza Zarrab diyaloğunu anlattı. Aynı şeylerin Sezgin Baran Korkmaz’da da yaşanacağını ifade eden Davutoğlu, “Korkuyorum” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Giresun’da partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmasının videosunu paylaştı.

ERDOĞAN İLE ‘REZA ZARRAB’ DİYALOĞUNU ANLATTI

Davutoğlu, “Devletim adına kaygı duyuyor ve utanıyorum” ifadeleriyle paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ‘Reza Zarrab’ diyaloğuna yer verdi.

Davtuoğlu’nun konuşmaları şöyle: “Sezgin Baran Kokrmaz diye biri var. Kara para aklayıcısı, dolandırıcı. Türkiye’de bir otel kuruyor. Oradan geçmeyen devlet yöneticisi yok neredeyse. Uluslararası bir soruşturma açılınca İçişleri Bakanı bunu çağırıp yurt dışına gönderiyor. Amerika‘da yargılanıyor. Bakın olacak olan ne…

“ERDOĞAN ‘NE İSTİYORSUNUZ BU HAYIRSEVERDEN’ DEDİ”

Reza Zarrab çıktığı zaman…Herkes bilir, işte bu yüzden yolumuz ayrıldı. Bu Reza Zarrab denen adamla hiçbirinizin resmini görmeyeceğim, hiçbirinizin ilişkisini görmeyeceğim’ dedim.

Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi biliyor musunuz? ‘Ahmet bey, ne istiyorsunuz bu hayırseverden?’ dedi. Reza Zarrab hayırsever ha?

“SEZGİN BARAN KORKMAZ’DA DA AYNI ŞEY YAŞANACAK”

Şimdi Sezgin Baran Korkmaz’da da aynı şey yaşanacak arkadaşlar. Korkuyorum. Devletim adına korkuyor ve utanıyorum.

Amerikan kongresinde mal varlığı dosyası, New York mahkemesinde Reza Zarrab dosyası, Utah mahkemesinde Sezgin Baran Korkmaz var…”

“ÇIKIN MAL VARLIĞINIZI AÇIKLAYIN”

AKP’li yöneticilere seslenen Davutoğlu, “Şimdi yapılması gereken şu. Sayın Canikli’nin, Binali Yıldırım‘ın, ekonomiden sorumlu bütün bakanların….Hakkında iddiası olan herkesin yapacağı çok basit bir işlem. Ben yaptım bunu. Mal varlıkları beyanında bulunacak herkes. Yeni seçime gitmeden önce Türkiye’de cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık yapmış herkes malını izah edecek, açıklayacak…Bunu yapamazsanız iki elimiz yakanızdadır” ifadelerini kullandı.

“DEVLET YÖNETİMİNDE YER ALAN BAZI SİYASETÇİLER YABANCI DEVLETLERİN REHİNİ”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün de Davutoğlu’nun konuşmasına ilişkin, “Devlet yönetiminde yer alan bazı siyasetçiler yabancı devletlerin rehini haline gelmişler…” yorumunu yaptı.

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