Davutoğlu’ndan tüm partilere başörtüsü çağrısı

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, CHP’nin başörtüsü teklifi ve AKP’nin ‘Anayasa değişimi’ önerisiyle ilgili konuştu. Davutoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu yasal teminat için kapı aralamış, Sayın Cumhurbaşkanı da anayasal bir düzenleme teklifinde bulunmuştur. Şimdi harekete geçme vakti. Gelin hep beraber bu yasağı tümüyle gündemden kaldıralım” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü özgürlüğünün yasal teminat altına alınma teklifi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yeni Anayasa önerisini değerlendirdi.

“HER İKİ GENEL BAŞKANA DA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yeni bir siyasi üslup oluştuğunu belirten Davutoğlu, “Üsluptaki tartışmaları bir kenara koyarsak Sayın Kılıçdaroğlu yasal teminat için kapı aralamış, Sayın Cumhurbaşkanı da anayasal bir düzenleme teklifinde bulunmuştur. Ben her şeyden önce her iki genel başkana da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetin yüzüncü yılına girerken, yüz yıl içindeki bütün kritik fay hatlarını aşmak ve cumhuriyetimizi gerçek anlamda özgürlükçü, demokrat bir şekilde yeniden yapılandırma sorumluluğuyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

“ŞİMDİ ÇÖZÜM VAKTİDİR”

“Madem ki yeni bir siyasi iklim oluşmuştur, şimdi çözüm vaktidir. Başörtü yasağını tarihin raflarına geri göndermenin vaktidir” diyen Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı, bir yandan başörtü yasağının çözülmüş olduğunu, başörtü özgürlüğünün sağlanmış olduğunu söylüyor diğer taraftan da anayasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek, aslında bu yasağın her yönetimde yeniden gündeme gelebileceğini ortaya koymuş oldu” ifadelerini kullandı.

“BU ÇABANIN ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bütün partilere seslenen Davutoğlu, “Şimdi harekete geçme vakti. Gelin hep beraber bu yasağı tümüyle gündemden kaldıralım. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu girişimi, altılı masanın 29 Mayıs 2022’de açıklamış olduğu temel ilkeler metni 5’nci maddesiyle hem uyumlu hem bunun bir gereğidir. Biz bu çabanın arkasında durmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’A TAVSİYEDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Davutoğlu, “Sayın Erdoğan’a bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir anayasal düzenleme yapılacaksa bu siyasi uzlaşma nezaket kuralları içerisinde yapılır. Siyasi üslubumuza dikkat edelim. Yeterince olgunlaşmış bir siyasi iklim içinde hep beraber, Türkiye’nin önündeki ana meseleleri çözmeye uğraşalım” dedi.

“İSTER YASA İSTER ANAYASA…”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün de konuyla ilgili olarak, “İster yasa, ister anayasa yoluyla bu iş kesin çözüme kavuşturulmalı” açıklamasında bulundu.

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