Davutpaşa patlaması davası yeniden görülecek

Davutpaşa’da 31 Ocak 2008’de 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin dava, Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden görülmeye başlandı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya 4 tutuksuz sanık, patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar ve taraf avukatları katıldı.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, ‘ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması’ için, kanun gereği mahkeme hakimi davadan çekildi.

Yargılamada yeni hakim görevlendirilmesi için dosya Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan katılanların avukatı Özlem Özkan, şöyle konuştu:

*Bizler bugün, yaklaşık 15 senedir hukuk mücadelesi veren, Davutpaşa’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin yakınları aileleri olarak buradayız.

*Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında yeniden yargılama başladığı, adalet mücadelesi hala devam ettiği için bir taraftan iyiyiz.

*Diğer taraftan bu kadar uzun süredir devam eden ve bir türlü sorumluların gerçekten etkin bir şekilde yargılanmadığı, ceza almadığı bir süreçle karşı karşıyayız.

*Bugün yeniden yargılama yapılmasının ilk aşamasındayız. Bir önceki başkan, halen 6. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak görev yaptığı için ve bu yargılamaya bakamayacağı için, 7. Ağır Ceza Mahkemesine dosyanın gönderilmesine karar verdi.

*Yeniden yargılama Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu ‘yaşam hakkı ihlali nedeniyle ve etkin bir soruşturma yapılmamış olması’ nedeniyle verildi.

*Yeniden yargılama demek, aslında bizce bütün sorumluların tekrar mahkemehuzuruna ve sanık sandalyesine oturtulması demek.

“AKŞAM EVE DÖNEBİLECEK MİYİM KORKUSU OLMASIN”

Patlamada hayatını kaybeden Hüseyin Tayranoğlu’nun eşi Fadime Tayranoğlu “Ben de eşimi Davutpaşa patlamasında kaybettim. Bizim yaklaşık 15 yıldır çabamız, bir sonraki iş kazası olmasın diye. Sabah evden çıkarken, ‘Akşam eve dönebilecek miyim’ korkusu olmasın. Ben bir iş yerine gidip çalışıyorsam eğer, o yerin güvenli bir yer olduğuna inanarak çalışayım. Adaletin olduğunu bilerek çalışayım. Bunun mücadelesini de sonuna kadar vereceğim” dedi.

Patlamada eşini kaybeden İdris Çabuk, “Keşke Davutpaşa davasındaki yargılamada adil ve caydırıcı cezalar verilmiş olsaydı. 2008 yılından itibaren iş cinayetlerinde azalma olurdu. İş cinayetleri davalarını takip edin. Bir kişi olması önemli değil. 1, 5, 10, bu sayı 300 kişiye kadar bile çıkabiliyor. Acı bir tablo ama, davanızı takip ederseniz bir sonuç alabiliyorsunuz. Ne kadar dava takip edilirse iş cinayetlerinde azalma o kadar fazla olur” şeklinde konuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davutpaşa’daki maytap atölyesindeki patlamanın ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 10 sanık hakkında dava açtı. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama 14 Temmuz 2014 sonuçlandı.

Mahkeme dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ile dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal hakkında 7’şer yıl 6’şar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul Koçyiğit kardeşlere de 5’er yıl hapis cezası verdi.

Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna’ya ise 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verilirken, bu cezalar 30’ar bin 400’er lira para cezası çevrildi.

Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz’ün 2,5 yıllık hapis cezası da 18 bin 200 liraya çevrildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay ise beraat etti.

Kararın temyiz edilmesi sonra Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanıklar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkındaki suçun ‘Görevi kötüye kullanmak’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, bozma kararı verdi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay ise beraat kararları ve sanıklar Remzi ve Resul Koçyiğit hakkındaki 5 yıl hapis cezası kararını onadı.

Servet Kırna hakkında zaman aşımı süresinin dolduğu belirtilerek, davanın düşmesine karar verildi.

Taksirle ölüme neden olma suçundan para cezasına çarptırılan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz suçlarının ‘İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

2019 yılında dosyada yeniden yargılama sonunda mahkeme, sanıklardan Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal’a ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan 2’şer yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Sanıklardan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz’ü ise ‘İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma’ suçundan 1’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti bu cezayı 10’ar aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Katılanlar bu kararı bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.(DHA)

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