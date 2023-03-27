Dayanıksız raporunu iki yıl sakladılar, depremden bir ay sonra “Boşaltın” dediler

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde 50 binden fazla insan yaşamını kaybetti, yüzbinlerce bina yıkıldı ve ağır hasar gördü.

Depremde çok sayıda kamu binası da yıkıldı. Depremin ardından kamu ve diğer binaların sağlamlığı sorulandı ve dayanıklılık testi yapılmaya başlandı. TRT’nin deprem bölgesindeki lojmanları ile TRT Bölge Müdürlüğü’nün depreme dayanıksız raporu olduğu ancak bu raporun iki yıldır sümen altında tutulduğu anlaşıldı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, konuyla ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın şu sorulara cevap vermesini istedi:

– TRT Genel Müdürlüğü ve TRT Bölge Müdürlükleri başta olmak üzere TRT’ye ait bina ve lojmanlarda depreme dayanıklılık testi yapılmış mıdır?

– Yapıldıysa bu testlerin sonucu ne olmuştur? Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen bina var mıdır? Varsa bu binalar boşaltılmış mıdır?

– TRT lojmanlarının depreme dayanıksız olduğuna dair rapor, yaklaşık 2 yıldır TRT arşivinde bulunmasına rağmen TRT yönetimi bu raporun gereğini yapmış mıdır?

7 MART’TA “BOŞALTIN” YAZISI GÖNDERİLDİ

– 6 Şubat depremlerinin ardından, Yönetim Kurulu’ndan 15 Ocak tarihli geriye doğru karar uydurulup, 7 Mart tarihinde lojman sakinlerine ‘lojmanlar depreme dayanıksızdır, lojmanları boşaltın’ yazısı gönderilmiş midir?

– TRT Yönetim Kurulu’nun lojmanların depreme dayanaksız olduğu ve boşaltılması gerektiği yönündeki 15 Ocak tarihli kararından Yönetim kurulu üyeleri haberdar mıdır? Yoksa Genel Müdür Zahit Sobacı, Yönetim Kurulu karar defterine sonradan bir karar eklemesi yapmış mıdır?

– TRT’nin İstanbul yerleşkesindeki güçlendirme çalışmalarının durumu nedir? Çalışmalar devam ederken kiralık olarak kullanılan binalar için TRT yönetimi ne kadar kira ödemesi yapmaktadır ve bu kira ödemesi ne kadar sürecektir?