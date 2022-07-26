DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili karar

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı.

İstanbul Kadıköy’de yapılan gösteride Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine başsavcılık harekete geçti.

Ankara’ya gelen dosya sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından ‘görevli polis memuruna mukavemet’ ve ‘izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü’ suçlarından Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLDİ

Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI YÖNÜNDE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR

Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, 16 Haziran 2022 günü akşam saatlerinde Meclis Başkanlığı’na ulaştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale ettiği öğrenildi.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu ise Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı.