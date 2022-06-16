DBP’li Salihe Aydeniz’in fezlekesi komisyona havale edildi

Polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde Meclis Başkanlığı’na ulaştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale ettiği öğrenildi.

İstanbul Kadıköy’de yapılan gösteride Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine başsavcılık harekete geçti.

Ankara’ya gelen dosya sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından ‘görevli polis memuruna mukavemet’ ve ‘izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü’ suçlarından Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLDİ

Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

Öte yandan Tunceli’de polis aracına taş atan HDP‘li Alican Önlü hakkındaki fezlekenin de Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği öğrenildi.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde Meclis Başkanlığı’na ulaştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale ettiği öğrenildi.