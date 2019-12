De Colo 0.4 saniye kala maçı tuttu! Müthiş çaba galibiyete yetmedi…

Euroleague’de normal sezonun 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket’i konuk etti. Özellikle Avrupa sahnesinde istediği gibi bir sezon geçirmeyen Fenerbahçe Beko, nefes kesen maçta Valencia Basket’e şoka eden son dakika performansıyla 98-100’lük skorla mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin uzun süre önde götürdüğü maçın son çeyreğinde Valencia farkı eritti. İspanyol ekibi 0.4 saniye kala attığı sürpriz bir basket ile 85-82 öne geçti. Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic mola aldı..

0.4 saniye kala başlayan oyunda De Colo pota altında attığı basket ile takımına adeta hayat verdi. Fenerbahçe Beko’yu uzatmaya taşıyan De Colo’nun basketi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bulunan seyirciyi de coşturdu. Maçı Fenerbahçe için tutan basketi atan De Colo’nın inanılmaz basketi gecenin hareketi olarak gösterildi ancak uzatmalarda istediğini alamayan temsilcimiz sahadan 100-98 mağlubiyetle ayrıldı.

.@NandoDeColo SAVES @FBBasketbol at the very LAST SECOND!

The arena ERUPTS! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/oHdJs4kzkd

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2019