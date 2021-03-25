DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları nedeniyle mal varlıkları dondurulan 8 kişinin bilgileri güncellendi

ANKARA (AA) – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının ekinde yapılan güncelleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki olan 1 sayılı listenin "A- DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" başlıklı bölümünde yer alan 8 kişiye ilişkin bilgiler, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'un beşinci maddesi gereğince güncellendi.
Kararın hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.