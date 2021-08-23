Dedelerin tekme tokat kavgası görenleri şoke etti

İstanbul Ümraniye’de yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı vatandaş tekme tokat kavga etti.

Olay, dün sabah saatlerinde Ümraniye’de meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu. Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş bir süre sonra yere düştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahısları ayırırken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan Yiğit Şen, “Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük. Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu. Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga da kısa sürdü. Herkes dağıldı” diye konuştu.