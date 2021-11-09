Dedesi 65 yıl önce bulmuştu… Çatı katından binlerce yıllık tarihi eser çıktı

Almanya’da corona virüsü kapanmasında çatı katını temizleyen Christian Biesemann, dedesinin 65 yıl önce bulduğu kılıcın binlerce yıllık bir tarihi eser olduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü salgını Almanya’da eşine az rastlanır bir keşfin yapılmasını sağladı. Almanya’nın Bonn şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Christian Biesemann, 1 yıl önce kapanma döneminde evinin çatı katını temizlemeye koyuldu.

Burada dedesi Albert Biesemann’ın 65 yıl önce bulduğu kılıcı fark eden Christian Biesemann, geçmişini öğrenebilmek için Rhineland Konseyi arkeoloji bölümüne götürdü. Yapılan incelemelerde kılıcın Geç Tunç Çağı’na ait olduğu ve yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olduğu tespit edildi.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ



Roma kılıcı olduğu düşünülen eserin, tanrılara sunulmak üzere suya bırakıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Biesemann ailesi, ortaya çıkan keşfin şaşkınlığını yaşarken, kılıcı sergilenmesi için Bonn’daki eyalet müzesine teslim etti.

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