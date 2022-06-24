Define aramak için kazdığı çukura düşerek hayatını kaybetti

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen Murat Y. (48), 10 metre derinliğindeki çukura düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Dereköy Mahallesi Karabel Geçidi Hitit Kaya mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sarp arazide define aramak için Murat Y.’den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri Murat Y.’yi bulmak için bölgede arama çalışmaları başlattı. Yapılan aramada Murat Y. seyir terası altında 10 metre derinlikteki çukurda bulundu. Ekipler tarafından çukurdan çıkartılan Murat Y.’nin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Y.’nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, define aramak için kullanılan materyaller bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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