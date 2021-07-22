Defineciler tarihi yok ediyor!

Mersin’deki tarihi eserlerle yakından ilgilenen ve korunması için çaba gösteren eğitimci-arkeolog Serdar Kuş, defineciler tarafından yakın zamanda tahrip edilen Athena Kabartmasını görüntüleyerek tepkisini dile getirdi.

Çektiği videoda, “2 bin yıllık kültürel miras, cehalete teslim olmak üzere” diyen Kuş, “Burada dikkatimizi çeken çok ciddi bir olumsuzluk var. Maalesef yıllar önce bir dinamit lokumu yerleştirmek için hilti ile delindi ve uçurularak Athena’nın kaya kapatmasının gövde kısmı büyük zarar gördü. Ama çok yakın zamanda 5 tane yeni delikler açılmış ve buralara dinamitler yerleştirilerek tamamının uçurulması hedeflenmiş. Gerçekten çok endişe verici, büyük bir kültür mirasımız yine maalesef yok olmak üzere” ifadelerini kullandı. (İHA)

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