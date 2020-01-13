Defne Samyeli’den Mustafa Sandal ile ilgili sert açıklama!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın çıkardığı ‘Beni Ağlatma’ isimli kitabında Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialarla ilgili açıklama yapan Defne Samyeli ise Sandal’a sert tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Ulus’ta yaşadığı sitenin toplantı salonunda otobiyografisini kaleme aldığı “Beni Ağlatma” adlı kitabının tanıtımını gerçekleştirdi.

Ünlü şarkıcı kitabında Defne Samyeli’yle gizli ilişki yaşadığını ileri sürdü. Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu iddiayla ilgiliyse Defne Samyeli’den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Samyeli şu ifadeleri kullandı;

*Mustafa Sandal’ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de ‘ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için’ onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah.

*Mustafa Sandal’ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim.

*Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam.