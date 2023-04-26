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26 Nisan 2023
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Defterdarlıkta görevli müfettişlere FETÖ operasyonu

Alaturka Online
Alaturka Online


İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyon, TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ve İstihbarat polisinin araştırmalarının ardından gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin FETÖ’ye yönelik yaptığı çalışmalarda, defterdarlıkta aktif olarak çalışan 7 şüpheli belirlenince harekete geçildi.

İddiaya göre, şüpheliler hakkında daha önce yakalanan FETÖ üyelerinin itirafları bulunuyordu. Araştırmalarda, şüphelilerin, FETÖ’nün mahrem imamlarının kullandığı örgütsel hatlarla irtibatları ve ortak baz kayıtları belirlendi. Örgütün, yakalanmamak için ankesör veya büfe telefonlarından arama yönteminin de şüphelilerce kullanıldığı belirtildi.

4 İLDE 7 GÖZALTI

İstanbul Emniyeti TEM polisince yapılan tespitlerin ardından operasyon kararı aldı. Saat 01.00’de İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Aktif olarak çalışan 7 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanının yakalanmasına yönelik çalışmaya özel harekat ve TEM operasyon timi de katıldı. Baskında 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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