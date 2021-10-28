Değerli arazilerin özelleştirme kararları hız kesmiyor

Kamuya ait çok sayıda değerli arazinin özelleştirilme kararları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Yeni listede, başkentin gözde noktaları, İzmir’in cennet köşesi Seferihisar, Sakarya’nın en güzel yerlerinden Arifiye, Marmara kıyısındaki Kumbağ, Samsun Havza’daki araziler bulunuyor.

Kamuya ait değerli araziler özelleştirilmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, beş özelleştirme kararına daha imza attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Cumhurbaşkanı Kararları şöyle:

1. Mülkiyeti Karayolları ve Hazine’ye ait Ankara Akköprü ve Varlık mahallesindeki parsellere ilişkin imar planlarında yapılan değişikliklere yapılan itirazların reddine ve planların onaylanmasına karar verildi.

Ziraat Bankası mülkiyetinde bulunan bir parseli yol bağlantısı için kullanıldığından buna ilişkin itiraz kabul edildi.

2. Mülkiyeti Hazine’ye ait Ankara Çayyolu’ndaki araziye ilişkin imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar reddedildi. İmar planlarının yeni haliyle uygulanmasına karar verildi.

3. Mülkiyeti Hazine’ye ait Sakarya Arifiye’deki araziye ilişkin Ticaret Alanı, İmalathane Tesis Alanı, belediye Hizmet Alanı, Park, Demiryolları Koruma Kuşağı ve Taşıt Yolu” kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

4. Mülkiyeti Şeker Fabrikaları’na ait Samsun Havza‘daki arazinin imar planlarında yapılan değişikliği onaylanmasına karar verildi.

5. Mülkiyeti Hazineye ait Tekirdağ Kumbağ‘daki arazi, Karayolları’na ait İzmir Seferihisar Payamlı’daki arazi ve üzerindeki yapılan özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi. Bu taşınmazlarla ilgili satış, kiralama işletme haklarının tesisi, inşaat yaptırma yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak 31 Aralık 2025’e kadar özelleştirilmesine karar verildi.

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