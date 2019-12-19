Değerli Konut Vergisi için tebligatlar gönderilmeye başlandı

İstanbul’da oturan bazı vatandaşlara Değerli Konut Vergisi (DKV) kapsamında tebligatlar gönderilmeye başlandı. Gelen tebligatlar karşısında evinin tapu müdürlüğündeki gerçek değerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediğini söylüyor. Gönderilen kağıtta itiraz etmek isteyen vatandaşların 15 gün süresi olduğu da bildirildi.

7194 Sayılı Kanunun 30. maddesinden itibaren Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen Değerli Konut Vergisi (DKV) gereği, fiyatı 5.000.000 TL’yi aşan taşınmazlardan değerli konut vergisi alınacak. Yasa hükmü gereği tebliğ şartı olduğunu söyleyen Avukat Cenk Söbe, vatandaşlar taşınmazlarının değerini internetten sorgulayıp buna göre aksiyon alabileceklerini söylüyor.

SÖBE: İTİRAZ SÜRESİ 15 GÜN

Vatandaşların 15 gün süre içerisinde tapu kadastro müdürlüklerine yazılı olarak dilekçe ile itiraz edebileceklerini belirten Söbe, “Bu itiraz üzerine Tapu Kadastro 15 gün için bir değerlendirme yapıp sonucu vatandaşa bildirecek. Yasaya göre yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu değer kesinleşiyor. Bu aşamada artık vatandaş 30 günlük süre içerisinde vergi mahkemesinde hangi sebeple değere itiraz ettiğini belirten bir dava açmak zorunda. Bu dava yolu değere itiraz sürecinin son aşamasıdır. Mahkemenin kararı kanun yolları aşamasından da geçtikten sonra taşınmazın değeri kesin olarak tespit edilecektir.” ifadelerini kullandı.

SUADİYE’DEKİ TAŞINMAZA 6 MİLYON TL’LİK TEBLİGAT

Sozcu.com.tr’ye ulaşan Kadıköy Suadiye’deki evine 6 milyon 890 bin TL’lik değer biçildiğini söyleyen Mimar Pinar Onursal Çelebi bu vergiyi ödeyecek gelirinin olmadığını ve gerekli itirazları avukatı aracılığı ile yapacağını söylüyor.

Taşınmazın katı, cephesi, arsa payı, gibi konutun değerini etkileyen birçok unsurun olduğunu söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı ise lüks konut satışlarında da fiyatların düşeceğini söylüyor. Özelmacıklı, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada,” Tebligatlara çok sayıda itirazın geleceği ortada.” dedi.

HANGİ LÜKS KONUT NE KADAR ÖDEYECEK

Değerli Konut Vergisi’ne tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendiriliyor.