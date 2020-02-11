Değerli Konut Vergisi’nde geri adım!

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasaya yeni madde eklendi. AKP’li milletvekilleri ve İYİ parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın ortak önergesiyle “5 milyon Türk lirası değerindeki mesken nitelikli taşınmazların değerli konut vergisine tabi olmamasını..” içeren önerge verildi ve kabul edildi.

Daha sonra da AKP’li milletvekillerinin verdiği ayrı bir önerge ile de yeni matrah oranları belirlendi.

AŞAN KISMI KADAR VERGİ:

Kabul edilen önergeye göre değerli konut vergisine tabi taşınmazlarda 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar da aşan kısmı için binde 3, 10 milyon liraya kadar olan taşınmazlarda fazlası için binde 6 ve 10 milyondan fazla olanlarda fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecek.

Paylı ve elbirliği mülkiyette ise matrah hesabında meskenin toplam değeri esas alınacak. Cumhurbaşkanına, yeniden değerleme oranının yarısı nispetindeki artış oranını yeniden değerleme oranına kadar artırma yetkisi de verildi.

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