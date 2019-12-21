Değerli Konut Vergisi’ne nasıl itiraz edilir? İşte itiraz dilekçenize koymanız gereken 7 şey

Evinin değeri devlet tarafından 5 milyon TL üzeri olarak belirlenen vatandaşlara Değerli Konut Vergisi (DKV) tebligatları gitmeye başladı. Tebligatları alan vatandaşların bir kısmı çıkarılan değer karşısında şok oluyor ve hukuki yollara giderek itiraz haklarını kullanmak istiyorlar.

Evin değeri 5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasında ise binde 3, 7.500.001 TL ile 10 milyon TL arasında ise binde 6, 10.000.001 TL’yi aşanlar için yüzde 1 DKV alınacak.

Sözcü Yazarı Dr. Nedim Türkmen ise vatandaşların itiraz için izlemeleri gereken yolları sozcu.com.tr okurları için paylaştı.

Vatandaşların ellerine tebligat gittikten sonra 15 gün içinde itiraz hakları olduğunu ifade eden Türkmen SPK tarafından lisansı olan farklı bir değerleme şirketinden evin değeri için yeniden değerleme yaptırılabileceğini ifade ediyor.

TAKDİR HAKKI DEVLET LEHİNE KULLANILMIŞ MI?

Türkmen yazılacak itiraz dilekçesiyle ilgili olarak şu sözleri kullanıyor: İtiraz dilekçenizde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan idari işlemin yapılış usulündeki eksiklikler, yazılılık esaslarına uyulmaması gerekçesinin tebliğ edilmemiş olması, dayanak raporun da tarafınıza iletilmesi ve takdir hakkının devlet lehine kullanılması konuları üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir.

Türkmen itiraz dilekçesine eklenmesi gereken hususları ise şöyle sıralıyor:

1. Konutunuza ait, en son takdir komisyonlarınca belirlenmiş değerler esas alınarak bugün itibariyle belediyeden alınan emlak vergi değerini gösterir belge,

2. Konutunuz ile aynı durumda olan ve emsal teşkil edebilecek yeni tarihli bir emlak satış işlemine dair evraklar,

3. Emsal konutların satış ilanlarında talep edilen bedelleri gösteren gazete ilan sayfaları,

4. Konutu yeni almışsanız konutun alımına ilişkin varsa fatura yoksa tapu senedi,

5. SPK onaylı bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılacak değerleme raporu,

6. Komşularınızdan konutu banka kredisi ile almış olanlar var ise, bu işlemelere ait ulaşabildiğiniz banka ekspertiz raporları,

7. Konutunuz sigorta ettirilmiş ise sigorta şirketince belirlenen değeri gösteren evraklar.

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