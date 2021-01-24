Değişimlerin partisi olacağız halkımız bizi göreve çağırdı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) bir ay önce kuruldu. Parti olarak yeni ama hareket olarak 2010 yılında ortaya çıkmıştı. Tam partileşirken siyasette önemli değişiklikler oldu. Deniz Baykal CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti, yerine Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Bu gelişme üzerine hareketin lideri Mustafa Sarıgül, “CHP’deki değişime bir fırsat tanımak istiyoruz. Parti ve koltukları düşünmek ile Türkiye Cumhuriyeti’ni düşünmek arasında seçim yapmamız gerekiyordu. Türkiye Cumhuriyeti’ni seçtik. Parti kurmayacağız” dedi. Aradan 11 yıl geçti. Sarıgül’e göre değişen bir şey olmadı. “Halkımız ve Türkiye Değişim Partisi gönüllüleri bizi vazifeye çağırdı” dedi ve ilkelerini şöyle anlattı:

İKTİDARA HAZIRLIK

“Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet’in değerlerini geliştirerek koruyan, demokratik bir kitle partisiyiz.”

Şu ana kadar 54 ilde teşkilatlar kuruldu. Sarıgül il örgütü yerine “İktidara Hazırlık Merkezi” diyor. Sarıgül ayrıca yakında illerde “İktidara Hazırlık Kurultayları” düzenleyeceklerini de söylüyor. Neler yapılacağını ise şöyle özetliyor: “Bu kurultaylarda her ilin sivil toplum kuruluşları, muhtarları bize gelecek, görüşmelerini anlatacaklar. Böylece iktidar olduğumuzda her ilde yapmamız gereken projeler elimizde hazır olacak. Türkiye’de iktidara en hazırlıklı parti TDP olacak. Değişimlerin partisi olacağız. TDP siyasetin yayılış şeklini değiştirecek. Siyasi üslubu değiştirecek. Biz diğer siyasi partileri rakip olarak görmeyeceğiz. Onlar demokrasinin önemli bir göstergesidir. Partimiz söylemlerinde kişilere odaklanmayacak, insanları kesin çizgilerle asla ayırmayacağız. En kızdığımız insanın bile iki iyi yönü olduğu da aklımızda olacak. Siyasetimiz sevgi, barış, uzlaşma siyasetidir. Demokrasi siyasetidir.”

Mustafa Sarıgül, “Bütün siyasiler, üniversitelerden ellerini çekmeli” dedi ve ekledi: “Üniversite yönetimi öğrencilerle, öğretim üyelerine kalmalı. Üniversiteler bilim merkezleri olmalı. Gençler çok mağdur ediliyor. Onlar olmadan ülkeyi kalkındıramayız. Biz gençlik kollarımıza ‘Değişim Gençliği’ diyoruz. Onlar sarı renk giyiyor. Değişim kadınlarımız ise mor rengi tercih ediyorlar. Değişim gençleri ve kadınları, ülkemizin her noktasında teşkilatlanmaya devam ediyor. TDP kadınlarımıza büyük önem veriyor. Kadınlarımız istediklerine karar verirler, en başa geçebilirler.”

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’e, hangi ittifaka yakın olduğunu da soruyorum. Sarıgül’ün cevabı şöyle: “İlk turda biz hiçbir siyasi partiyle, hiçbir grupla ittifak yapılmasını TDP olarak doğru bulmuyoruz. Değişim Partisi’ne verilen her oy kıymetli ve değerlidir. O oylarda tarlalar, fabrikalar var. Emeklilerimiz, engellilerimiz, gençlerimiz var. Fındık, çay, pamuk var. Böylesine alın teri ve emek harcanan TDP oylarının ilk turda bir havuza atılmasını asla doğru bulmam. Birinci turda her siyasi parti kendi adayını göğsünü gere gere çıkarmalıdır. İkinci turda zaten iki aday kaldığında seçmen kararını vermekte en doğrusunu yapar. İkinci turda tekrar partimiz kurulları oturup konuşup kararlarını verecektir. TDP kişi ve şahısların kararlarıyla hareket edecek parti değildir.”

CUMHURBAŞKANI ADAYI

Sarıgül’e, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını soruyorum. Buna yetkili kurulların karar vereceğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

HER KESİMDEN OY

“Birinci turda adayımızın çok güçlü olacağına inanıyorum. Partimizin görüş ve düşüncelerini milletimizle buluşturup, inşallah ilk turda adayımıza gereken desteği verirler. Fransa’da Makron birinci turda seçimi aldı. İtalya’da Beş Yıldız Hareketi ilk seçimde iktidar oldu. TDP’nin görüş ve düşüncelerini, ilkelerini bütün Türkiye ile buluşturduğumuzda inanıyorum ki yurttaşlarımız TDP’nin adayına gereken ilgiyi gösterecek. Toplumun her kesiminden oy alacağız. Farklı partilere oy verenler çoktan bize gelmeye başladılar bile. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak bir bölgenin, yörenin sadece bir kültürün partisi değiliz. Toplumun her kesimini kucaklayan, demokratik bir kitle partisiyiz.”