Dehşete düşüren görüntüler… Kaydedip annesine yolladılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü almanağında yer alan işkence görüntülerini kaydedenler, geçtiğimiz yıl Aralık İstanbul Polisi’nce yakalandı. Polisi harekete geçiren olay Gümüşhane Emniyeti’ne yapılan bir ihbarla ortaya çıktı.

İddiaya göre, Zeytinburnu’nda çalışan Afganistan uyruklu Mustafa Samimi, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Şüphelilerin, Beykoz’da bir adrese kapattığı Samimi’nin elleri, ayakları, kolları bağlandı. Ayaklarına bağlanan kablolarla elektik verilen 24 yaşındaki Mustafa Samimi’ye şüphelilerce işkence yapıldı.

ANNESİNE GÖNDERDİLER

İşkence görüntülerini cep telefonu ile kaydeden şüpheliler, Samimi’nin Afganistan’da yaşayan annesine gönderdi. “Oğlun elimizde para istiyoruz. Aksi halde öldürürüz” diyen fidyecilerin Whatsapp üzerinden gönderdiği işkence görüntülerini gören anne Ferzana Samimi, Gümüşhane’de yaşayan akrabalarını arayarak yardım istedi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Durum İstanbul Emniyeti’ne bildirildi. Daha sonra ise operasyonla sonuçlanan süreç başladı. Editörlüğünü Gazeteci Şenol Gezer’in yaptığı İEM almanağında yer alan operasyon detaylarına göre; İstanbul Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan gencin bulunması için 3 gün boyunca çalışma yaptı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, fidyecilerin bulunduğu adresi tespit etmeyi başardı. Daha sonra 17 Aralık akşamı Beykoz’daki adrese baskın düzenlendi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polisin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu Ziyauddian A. ve Rustami E. gözaltına alınırken, elektrikle işkence yapılan genç kurtarıldı. Şüphelilerin ifadesiyle olaya karışan iki kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlara tutuklandı.

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