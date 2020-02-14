Dehşete düşüren kehanet! Tam 39 yıl önce yazmış

Kurmaca roman, savaş sırasında biyolojik silah olarak kullanılmak üzere yeni bir virüs üreten Çin ordusuna ait bir laboratuvarın hikâyesini anlatıyor.

Kitapta bahsedilen laboratuvar, corona virüsünün ortaya çıktığı Wuhan kentinde bulunuyor. Üretilen yeni virüsün adı da ironik şekilde Wuhan-400…

Romanda Wuhan-400 virüsü “mükemmel bir silah” olarak nitelendiriliyor, zira yalnızca insanları etkileyebiliyor. Ayrıca laboratuvar ortamında üretilen bu virüs, bir dakikadan fazla insan vücudunda yaşayamıyor.

South China Morning Post’un haberine göre; “Star Quest” adlı ilk kitabını 1968’de yayınlayan Koontz, oldukça üretken bir yazarı. O tarihten bu yana 80’den fazla roman, 74 de öykü çıkardı.

DEAN KOONTZ KAHİN Mİ?

Peki, ABD’nin California eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki yazar bir kâhin mi? Tabii ki hayır… Hong Kong’un San Po Kong semtinde Bleak House adlı bir kitapçı işleten Albert Wan, Wuhan’ın tarihsel olarak birçok bilimsel araştırma tesisine ev sahipliğini yaptığını söyledi. Bu alanlar arasında mikrobiyoloji ve viroloji ile ilgilenen laboratuvarlar da vardı.

Albert Wan, Dean Koontz gibi akıllı ve kavrayışlı yazarların bu gerçekten haberdar olduğunu ve hem inandırıcı hem de çarpıcı bir hikâye oluşturmak için bu bilgiyi kullandığını düşünüyor.