DEİK /Türkiye – Kanada İş Konseyi Women in Business Webinarı

İSTANBUL (AA) – Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar, "Kadınlar ekonomik olarak güçlendirildiğinde, siyasi olarak da seslerini duyurabiliyorlar." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kanada İş Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadın girişimciliği ve Başarı Hikayeleri" temasıyla "Women in Business" webinarı gerçekleştirildi.

Çevrim içi düzenlenen etkinlikte konuşan Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar, kadınların iş gücüne katılımının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadınlar ekonomik olarak güçlendirildiğinde, siyasi olarak da seslerini duyurabiliyorlar. Bütün ülkelerde hepimiz zorluklarla karşılaşıyoruz ama kadınların mevcut durumun ötesini görebilmeleri ve geleneksel olarak erkek tarafından egemenlik altına alınmış alanlara kadınların da giriş yapabileceğini, bu konuda ne kadar ilerlenebileceğini, kadınların katılımı sayesinde görüyoruz.

Kadınlar girişimci olarak çok uzun zamandır ekonomi hayatının içinde ve ihracatta olmaları da çok önemli. Bütün ülkelerde ihracatçılık kolay değil. Risk faktörlerini nasıl ele alabiliriz ve kadınları nasıl ihracat arenasına daha fazla dahil edebiliriz, bunu düşünmemiz gerek."

Khokhar, ticaret ve ekonomide kadınların yolunu açarak, sadece Kanada ve Türkiye'de değil, başka ülkelerdeki kadınlara da destek olmak gerektiğinin altını çizerek, Kovid-19 salgının kadınlara etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

– " Türk diplomatlarının yüzde 35'i kadınlardan oluşuyor"

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınların güçlenmesine verdiği önemden ve destekten bahsetti.

Kadınların güçlendirilmesinin hayatın tüm kesitlerindeki etkilerine değinen Uras, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şiddet ciddi bir sorun olmayı sürdürüyor. Bu problemle mücadele etmek için her ne kadar bir takım önlemler alınıyor olsa da, aynı zamanda, temelde zihniyetlerin de değişmesi gerekiyor. Türkiye, kadınların ekonomiye katılımını temin etmek adına çok önemli adımlar attı. Rakamlar pozitif bir tablo seriyor önümüze. Son 10 yıllık döneme baktığımızda, iş gücüne kadın katılımı, erkeklere oranla daha hızlı gerçekleşmiş. Diplomasi de Türk kadınlarının git gide artan şekilde temsil edildiği bir alan. Halihazırda Türk diplomatlarının yüzde 35'i kadınlardan oluşuyor, 66 kadın büyükelçimiz, 10 kadın konsolosumuz var."

– "Potansiyelimizi yeterince kullanmadığımızı düşünüyoruz"

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Bodur Okyay, insanın ekonomik sistem içerisinde yer alması konusuna hiçbir zaman kadın veya erkek kavramlarından bakmadığını, sanayileşme ve kalkınma gibi konuları hiçbir zaman erkek işi olarak kodlamadığını söyledi.

Kale Grubu'nun kadınların iş gücüne katılı için hayata geçirdiği faaliyetlerden ve bu alandaki anlayışlarından bahseden Okyay, konuya çok önem verdiklerini vurguladı.

Okyay, Türkiye'de kadının iş gücüne katılımının henüz istenilen düzeyde olmadığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Potansiyelimizi yeterince kullanmadığımızı düşünüyoruz. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 32, istihdam oranı ise yüzde 26. 2020 yılında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kadınların oranı ise yüzde 17 oldu. Aslında nerelerden buraya geldiğimizi düşünürsek memnun oluruz ancak daha alabileceğimiz çok yol var. Bu rakam kadınların önlerine çıkan engellerin bir sonucu aslında."

– "Kadınların iş gücüne katılımı için teşvik ve politikalar geliştirilmeli"

Okyay, nüfusun ayrısının potansiyelinin kullanılamadığı bir ülkede sürdürülebilir büyümeden ve kalkınmadan bahsetmenin çok kolay olmayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların iş gücüne katılımı verimlilik ve ekonomik kalkınma adına önemli. Kadın istihdamını artırmak ekonomi için çok önemli bir kaldıraç. Türkiye gibi kat edecek çok yolu olan ülkeler için bu bir ihtiyaç. Sadece erkeklerin çabalarıyla mücadele etmeyi tek elle alkışlamaya benzetiyorum. Türkiye'nin kadınları iş gücüne katan daha kapsayıcı politikalar üretmesi ve teşvikler geliştirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum."

Kale Grubu'ndaki görevlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında yaptığı yerel, ulusal ve küresel işlerin kendisini çok motive ettiğini dile getiren Okyay, eğitimde yaşanan fırsat eşitsizliğinin kız çocuklarını negatif etkilediğini söyledi.

Okyay, "Ekonomik olarak güçlenmiş bir kadının insana yaraşır işlere imza atacağını, kendisini kontrol etme yetisine sahip olduğunu ve her düzeyde ekonomik karar alma sürecine anlamlı katkı sunacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

– "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi küresel öncelik"

DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Nurdan Erbuğ ise, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesinin küresel bir öncelik olduğunu kaydederek, Türkiye-Kanada İş Konseyi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi hususunda özlü ve dönüştürücü katkılar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Erbuğ, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayata katılımlarının güçlendirilmesi, bu hususta farkındalığın arttırılması ve çözüm önerilerinin getirilmesi gibi konuların öneminden bahsetti.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan da kadının ekonomiye katkısından bahsederek bu konudaki uluslararası raporların ortaya koyduğu rakamları paylaştı.

Mingan, Türkiye'den Kanada'ya giderek orada ekonomik faaliyet gösteren önemli kadın girişimcilerden örnekler verdi.