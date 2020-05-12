Dekandan iğrenç sözler: Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, makamında bir video konferans görüşmesine katıldı.

58 yaşındaki Orhan Acar, video konferansta ve kameranın açık olduğunu unutup, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” dedi.

Odadaki başka bir kişi tarafından “Sizi takip ediyor olmasınlar” diye uyarılan Acar, kontrol edip “Sesim de gidiyor” dedi. Odadaki kişinin “Öğrenciler bu dediklerini duyarlar” demesi üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak güldü.

Orhan Acar’ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.