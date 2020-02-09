Dekont garantili deprem bağışı

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice İlçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem yıkıcı olmuştu. 37’si Elazığ’da, 4’ü Malatya’da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, bin 607 kişi de yaralanmıştı. Birçok kişi de evsiz kalmıştı. Karabük Valiliği, Elazığ-Malatya depreminden etkilenenlerin yaralarını sarmak amacıyla bağış kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, okullara yazı gönderdi. Yazıda, kampanyaya katılanların yapacağı yardımın dekontları da istendi. Milli Eğitim müdürlükleri tarafından gönderilen yazı şöyle:

DEPREM YAZ 1866’YA GÖNDER

“Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede yaşayan insanlarımızın acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla Karabük Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı’nca yardım kampanyası başlatıldığı belirtilmektedir. Yardım kampanyasına katılmak için ‘Deprem’ yazıp 1866’ya SMS gönderilerek 10 TL afetzede vatandaşlarımıza yardım yapılabildiği gibi, banka hesap bilgileri aracılığıyla da nakdi yardım yapılabilmektedir. Yardım kampanyasının personelinize duyurularak, yapılan nakdi yardım dekontlarının 13.02.2020 tarihine kadar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”