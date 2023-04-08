Dele Alli gerçeği ortaya çıktı: İngiltere dönüyor

Sezona Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde giren Beşiktaş, önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Bu isimlerden biri de Everton’dan kiralanan Dele Alli’ydi.

BÜYÜK DÜŞÜŞ

Tottenham’da oynadığı dönemde İngiliz futbolunun yetenekleri arasında gösterilen ve İngiltere Milli Takımı’nda da forma giyen İngiliz yıldız için bir dönem değerinin 100 milyon Euro olduğu konuşuluyordu.

Harry Kane, Heung Min-Son ile hücumda muhteşem bir üçlüyü oluşturan Dele Alli, ilginç bir şekilde büyük bir düşüş yaşamaya başladı. Tottenham’da yavaş yavaş kulübeye çekilen yıldız oyuncu 2022’de bedelsiz bir şekilde bir başka Premier Lig ekibi Everton’a transfer oldu.

Everton’da da tutunamayan İngiliz oyuncu Ağustos 2022’de Beşiktaş’a kiralandı.

ŞENOL GÜNEŞ’İN VERDİĞİ ŞANSI DEĞERLENDİREMEDİ

Valerien Ismael’in ardından Beşiktaş’ta göreve gelen Teknik Direktör Şenol Güneş, yıldız oyuncuya ilk zamanlarda şans vermeye başladı. İlk 11’de sahaya çıkmayan başlayan İngiliz oyuncu bu şansı değerlendiremeyince tecrübeli teknik adam desteğini çekti.

EVERTON’A DÖNDÜ

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınmayan Dele Alli’nin İngiltere’ye döneceği ortaya çıktı.

Sky Sports’ta yer alan habere göre, Dele Alli, sakatlık durumunun incelenmesi için ülkesine gidiyor. İngiliz oyuncu, Everton doktorlarına muayene olacak ve ülkesinde ne kadar kalacağı, geri dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.

‘TÜRKİYE’DEKİ SÜRESİ DOLMUŞ GİBİ…’

İngiliz Daily Mail’de Dele Alli gelişmesine geniş yer ayırdı. Haberde, ‘Dele Alli’nin Türkiye’deki süresi dolmuş gibi görünüyor’ ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 13 maçta iki kez gol atmayı başaran Alli, Türkiye Kupası’nda ise iki maçta bir kez gol attı.