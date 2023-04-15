60.1 F
Los Angeles
14 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporDele Alli için sürpriz gelişme! Kimse bunu beklemiyordu

Dele Alli için sürpriz gelişme! Kimse bunu beklemiyordu

Alaturka Online
Alaturka Online

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Dele Alli, beklenen etkiyi yaratmamıştı. Kartal’da Alli’nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi, “Everton Dele Alli’yi bedelsiz olarak vermesi durumunda Beşiktaş’ta kalabilir” açıklamasını yapmış ve bu sözleri futbol kamuoyunda yankı bulmuştu.

Başkan Çebi’nin yaptığı bu açıklama İngiltere’de geniş etki yarattı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, “Everton, Dele Alli’yi Beşiktaş’a bedelsiz olarak vermeye hazır. Dele Alli’nin hiçbir talibi olmadığı gibi yıllık maliyeti vergilerle birlikte 5 milyon Euro. Everton, Beşiktaş’tan bir teklif gelmesi durumunda Dele’yi vermeye hazır olacaktır” ifadeleri kullanıldı. Kartal, Alli’yi sezon başında 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

GÜNEŞ’TEN BİR ŞANS DAHA

Adalesindeki yırtık sebebiyle sezonu kapatan ve ülkesi İngiltere’ye dönen Dele Alli’ye, bonservisinin bulunduğu Everton’dan yeni sezon planlamasında yer almadığı direkt olarak iletildiği kaydedildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in Dele Alli için düşüncesi olumsuz olsa da bonservisiyle Kartal olması halinde Güneş’in İngiliz futbolcuya bir şans daha verebileceği konuşuluyor.

Alaturka Spor
Önceki haber
Galatasaray’da Mertens’in sözleşmesi uzadı
Sonraki haber
Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan’dan teknik direktör adaylarına mesaj
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,459BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States