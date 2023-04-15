Dele Alli için sürpriz gelişme! Kimse bunu beklemiyordu

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Dele Alli, beklenen etkiyi yaratmamıştı. Kartal’da Alli’nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi, “Everton Dele Alli’yi bedelsiz olarak vermesi durumunda Beşiktaş’ta kalabilir” açıklamasını yapmış ve bu sözleri futbol kamuoyunda yankı bulmuştu.

Başkan Çebi’nin yaptığı bu açıklama İngiltere’de geniş etki yarattı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, “Everton, Dele Alli’yi Beşiktaş’a bedelsiz olarak vermeye hazır. Dele Alli’nin hiçbir talibi olmadığı gibi yıllık maliyeti vergilerle birlikte 5 milyon Euro. Everton, Beşiktaş’tan bir teklif gelmesi durumunda Dele’yi vermeye hazır olacaktır” ifadeleri kullanıldı. Kartal, Alli’yi sezon başında 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

GÜNEŞ’TEN BİR ŞANS DAHA

Adalesindeki yırtık sebebiyle sezonu kapatan ve ülkesi İngiltere’ye dönen Dele Alli’ye, bonservisinin bulunduğu Everton’dan yeni sezon planlamasında yer almadığı direkt olarak iletildiği kaydedildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in Dele Alli için düşüncesi olumsuz olsa da bonservisiyle Kartal olması halinde Güneş’in İngiliz futbolcuya bir şans daha verebileceği konuşuluyor.