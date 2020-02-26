Dele Alli’nin Corona virüsü paylaşımına ceza kapıda! Soruşturma başlatıldı!

Tottenham’ın yıldız oyuncusu Dele Alli, kişisel Snapchat hesabından yayınladığı bir videoda bir havaalanındayken Asyalı bir adamla aynı ortamda olduğu için maske takmış ve bu hareketiyle tepki çekmişti. Alli sosyal medyada ırkçılıkla suçlanmış ve sonrasında videoyu silmişti.

The FA videoyla ilgili olarak oyuncuyu disiplin kuruluna sevk etti. 5 Mart’a kadar savunmasını verecek olan Alli’nin para ya da maç cezası alması gündemde.

Alli daha önce Çin’in ünlü sosyal medya platformu Weibo’dan yaptığı açıklamada video nedeniyle özür dilemiş “Komik değildi ve bunu fark eder fark etmez videoyu sildim. Hem kendimi hem de kulübümü hayal kırıklığına uğrattım. Bu hakkında şaka yapılmaması gereken bir konu. Çin’deki herkese sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum” şeklinde konuşmuştu.

Çin’de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan koronavirüs nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirirdi.