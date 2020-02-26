‘Deli Dumrul Tüneli’

Türkiye’deki karayollarında bulunan 242 tünelden sadece birinden geçiş için ücret alınıyor. Muğla’da Dalaman ile Ortaca ve Fethiye ilçelerini birbirine bağlayan 950 metre uzunluğundaki Göcek Tüneli ‘’Ücretsiz olacak” denilerek açıldı ancak paralı oldu.

Yılbaşında da geçiş ücretlerine yeni zam yapıldı. Son zamla, araç ücreti 7 liradan 9 liraya, otobüs ve kamyon ücretleri de 14 liradan 22 liraya çıkarıldı. Tünelden geçen motosiklet sürücüleri bile 3 lira ödüyor. Üstelik tünelden çift yönlü ücret alınıyor ve tünel 2025 yılına kadar da ücretli olmaya devam edecek.

HALK SOYULUYOR

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, ‘’Özel bir şirkete yaptırılan tünel soygun tüneli oldu. Deli Dumrul tünelinde vatandaş soyuluyor. Bu tünelden geçişler bir an önce ücretsiz hale getirilmeli” dedi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban da, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Eskiden hırsızlar tünel kazarak banka soyardı. Şimdi tünel açılıp vatandaş soyuluyor. Göcek Tüneli ibretliktir. Vatandaşın nasıl soyulduğunun en somut örneğidir. Başta turizm olmak üzere bütçeye önemli katkı yapan, vergisini düzenli ödeyen Muğla halkı, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tünelden geçerken para ödüyor. Devlet özel sektöre tünel açtırıp, bu tüneli işletecekse neden vergi topluyor? Yurttaşın cebindeki para, tünel karanlığında çekiliyor. Göcek Tüneli acilen kamulaştırılmalı ve ücretsiz olmalı.”

13 milyon dolara yapıldı

Tinsa İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi tarafından yap-işlet-devret modeliyle 13 milyon dolara yapılan Göcek Tüneli, 12 metre genişliğinde, 7.40 metre yüksekliğinde ve 950 metre uzunluğunda. Tünel için yapımı aşamasında ‘’Ücretsiz olacak” sözü verilmiş, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu 2015’teki Muğla mitinginde, “Dalaman ile Fethiye’yi birleştiren Muğla’yla, Antalya arasında bağ kuran Göcek tüneli ücretsiz olacak inşallah” demişti.