Delilleri karartıyorlar! Müteahhidi yurtdışına kaçmıştı, çöken binanın üzerine çakıl döktüler





Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Adana’nın Çukurova ilçesinde, adını-soyadını verdiği ve yerle bir olan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, kaçtığı KKTC’de gözaltına alındı.

96 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanı’nın enkazının çakılla kaplandığını gösteren bir video paylaşan avukat Beşir Ekinci, şunları söyledi:

“Kimin emri olduğu belli olmadan, binanın üzerine delil bile alınmadan çakıl döküldü. Kendi imkanlarımızla delil almaya çalışıyoruz. Burada vatandaşlar var. Yetkililerden kimseye ulaşamıyoruz. Az önce bir zabıta geldi, bize “Fotoğraf çekin, gidin” dediler. Polis geldi, “Biz buranın ekibi değiliz” dediler. Enkazdan çıkan araçların nereye gittiği belli değil. İş makinesi işini bitirdi, gidiyor.”

Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan ve Kolonların kesildiği iddia edilen 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı, 6 Şubat günü 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası yerle bir olmuştu.

Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Hasan Alpargün, KKTC’de gözaltına alındı. Türkiye’den KKTC’ye 990 bin dolar, 890 bin Euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün’ün Türkiye’ye getirileceği bildirildi.