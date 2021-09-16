Delta bulaştıkça mutasyona uğramaya devam edecek!

Delta varyantının ‘dolaşan baskın varyant’ olduğuna dikkat çeken Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin; “Virüs yeni insanlara bulaştıkça mutasyona uğrayacak. Bu durum daha tehlikeli ve daha hızlı yayılan varyantlara yol açabilir” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

18 aydır devam eden Covid-19 pandemisi yaklaşık 215 milyon vaka ve 4.5 milyon vefat sayısına ulaşmış durumda… SARS-CoV-2’nin sürekli mutasyona uğraması nedeniyle her geçen gün yeni varyantlar ortaya çıkarken, bunlar arasında mevcut aşılara karşı daha güçlü olan Delta/Delta Plus varyantları endişe yaratıyor… İşte Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin’in konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları:

ÇOK CİDDİ TEDBİRLER GEREKEBİLİR

Delta Plus, orijinal Delta varyantına çok benziyor ancak birkaç değişiklik içeriyor. Enfekte vakaların sayısının sürekli artması, maalesef mevcut varyantlardan da daha öldürücü ve çabuk bulaşıcı yeni varyantların ortaya çıkma olasılığını da gittikçe güçlendiriyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre 130’dan fazla ülkede Delta varyantı tespit edilmiş durumda. Delta varyantı Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Covid-19 vakalarının yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor. ABD’de uzun bir süreden sonra Delta etkisiyle günlük vaka sayılarının yeniden 100 bin seviyelerine ulaşması, önümüzdeki aylarda Dünya’daki tüm ülkelerin yeniden çok ciddi tedbirlere geri dönmesi için oldukça önemli bir uyarı olsa gerek…

AŞILILARIN DA BULAŞTIRMA RİSKİ ARTTI

Oxford Aşı Grubu’nun Direktörü Prof. Dr. Sir Andrew Pollard, milletvekilerine yaptığı sunumda, Delta varyantının “sürü bağışıklığı” ihtimalini ortadan kaldırdığını söylerken, aşıların virüsün bulaşmasını engellemediğini savundu. Pollard, “Mevcut aşılar, ciddi Covid hastalıklarını ve ölümlerini önlemede etki sağlasa da, bu tam aşılanmış bir kişinin Covid-19’a yol açan virüs tarafından enfekte olmasını engellemez” dedi. Bu önemli açıklama, Delta varyantı nedeniyle salgınla mücadelede başlangıca döndüğümüze dair önemli bir tespit olarak karşımıza çıktı.

VÜCUTTAKİ VİRÜS ORANI 300 KAT FAZLA

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de (CDC), tam olarak aşılanmış kişilerin aşılanmamış kişilerle aynı viral yüke sahip olduğunu gösteren verilere sahip olduklarını, aşılanmış kişilerin de virüsü bulaştırabileceğini açıkladı. Güney Kore’deki çok yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, Delta varyantında vücuttaki virüs oranı klasik Covid-19’a göre 300 kat daha fazla.

Delta Plus, orijinal Delta varyantına çok benziyor ancak birkaç değişiklik içeriyor. Enfekte vakaların sayısının sürekli artması, maalesef mevcut varyantlardan da daha öldürücü ve çabuk bulaşıcı yeni varyantların ortaya çıkma olasılığını da gittikçe güçlendiriyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre 130’dan fazla ülkede Delta varyantı tespit edilmiş durumda. Delta varyantı Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Covid-19 vakalarının yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor. ABD’de uzun bir süreden sonra Delta etkisiyle günlük vaka sayılarının yeniden 100 bin seviyelerine ulaşması, önümüzdeki aylarda Dünya’daki tüm ülkelerin yeniden çok ciddi tedbirlere geri dönmesi için oldukça önemli bir uyarı olsa gerek…