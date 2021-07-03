Delta Varyantı ABD’de Etkili mi?

Birçok ülkede “pandemi sonrası” dönemden daha çok bahsedilir oldu. Aşılamanın yüksek olduğu yerlerde hayatın normale döndüğünü anlatmak için kullanılan “pandemi sonrası” söylemi, birçok uzmana göre bir yanılsama. Zira Corona virüsünün daha bulaşıcı olan Delta varyantı, birçok ülkenin önlemleri arttırmasına neden oldu. Peki Amerika’da durum ne? Yeni varyant etkili olmaya başladı mı?

Corona virüsü salgını ile geçen neredeyse bir buçuk yılın ardından Amerika’da maskeler çıkarıldı, sosyal mesafe önlemleri neredeyse ortadan kalktı.

Amerikalılar, ülke içinde ve yurt dışına yeniden seyahat etmeye başladı.

Bu gevşemenin en önemli nedeni elbette aşılamaydı. Başkan Joe Biden’ın sürü bağışıklığı için 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı’na kadar yüzde 70’lik aşılama oranına ulaşılamasa da CDC verilerine göre,

18 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 66’dan fazlası en az bir doz aşı oldu. Toplam nüfusta da bu oran yüzde 54’ün üstünde.

Ancak başkent Washington’da yüzde 71’in bile üzerine çıkan tam aşılanma oranları Missouri gibi eyaletlerde yüzde 39’a kadar düşüyor.

Missouri şu anda, Amerika’da en fazla yeni Corona vakasının görüldüğü eyalet. Hastaneler aşısız gençlerle dolup taşmaya başladı. Vaka artışının bir diğer nedeni de yeni Corona virüsü varyantı delta: “Delta varyantını daha genç hastalarla görüyoruz. Geçen hafta sonu yoğun bakımdaki hastaların yüzde 60-65’i 40 yaşın altındaydı. Ve bu geçen yıla kıyasla şok edici.”

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan delta varyantı, İngiltere’de ortaya çıkan alfa varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli. Küresel ölçekte diğer varyantlardan da daha kaygı verici.

Üstelik şimdi de Delta varyantının mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde daha da kolay bulaşabilir hale gelen Delta Plus varyantı dolaşıma girdi. Delta varyantının hızla yayılması ve can kayıplarındaki artışa işaret eden Dünya Sağlık Örgütü, aşı olmuş kişilerin bile maske takmaya devam etmesi gerektiği tavsiyesini yineliyor.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’ye göre Amerika’daki her beş yeni enfeksiyondan biri Delta varyantı kaynaklı. CDC maske şartını yerel yetkililere bırakmış durumda. California eyaletindeki Los Angeles, Dünya Sağlık Örgütü’nü dinleme kararı aldı.

Amerika’nın en yoğun nüfuslu bölgesinde sağlık yetkilileri, aşı olsunlar ya da olmasınlar tüm iç mekanlarda herkesin maske takmaya devam etmesi tavsiyesinde bulundu.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü geçen yıl salgının gölgesinde geçiren Amerikalılar, bu yıl First Lady Jill Biden gibi heyecanlı. Kalabalık kutlamalar kadar Pazartesi resmi tatil olması nedeniyle milyonlarca Amerikalı’nın yollara düşmesi bekleniyor.

Bağımsızlık Günü’nü Beyaz Saray’da geçirecek olan Başkan Joe Biden ise hafta içinde ziyaret ettiği Kuzey Carolina’da halkı delta varyantına karşı uyardı, aşı çağrısını sürdürdü:

“Bu Delta varyantı daha bulaşıcı. Ölümcül olabilir ve özellikle gençler için tehlikeli. Corona virüsünü yenmek için mücadelemizde en büyük tehdit olduğu söyleniyor. İyi haber, bir çözümü var. Bilim bu konuda açık. Virüse ve bu varyanta karşı korunmanın en iyi yolu tamamen aşı olmak. İşe yararsa hem bedava hem de güvenli. Kolay ve uygun.”

Amerika’da uygulanan Corona virüsü aşıları, delta varyantına karşı en yüksek seviyede olmasa da hala etkili. Yayınlanan araştırmalare göre, iki doz aşıdan Pfizer/BionTech aşısının etkinliği yüzde 88 civarında. Moderna yetkilileri aşılarının Delta’ya karşı etkinliğinin az da olsa düştüğünü açıkladı; ancak oran vermedi. Johnson and Johnson aşısı ile ilgili ise henüz bir açıklama yok.