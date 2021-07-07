Delta varyantı ABD’de yayıldı

ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, 4 Temmuz Bağımsızlık gününe kadar sözünü verdiği ülke genelinde yüzde 70 aşılama hedefine ulaşamadı.

NTV’nin haberine göre, bütün ülkeye yayılan Delta varyantı nedeniyle, Aşılamanın az olduğu eyaletlerde, özellikle gençlerde, Delta varyantı kaynaklı vakalar artışta. Missouri eyaletindeki yeni vakaların yüzde 96’sının Delta varyantı olduğu tespit edildi.

Ayrıca ülkede Delta Plus varyantına da rastlandığı açıklandı. Uzmanlar, varyantın tehlikeli ve çok hızlı yayıldığını belirtiyor.