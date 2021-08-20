“Delta Varyantı ABD’yi Endişelendiriyor”

Yeni bir anket, ABD’de Corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığıyla ilgili kaygıların kış aylarından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını ortaya koyuyor.

ABD kamuoyunda kaygıların artmasının nedeni Delta varyantına bağlı olarak vakalarda artış görülmesi, maske kullanımı ve aşı zorunluluğu kararlarının daha çok eyalet ve okulların yetki alanında olması ve hastanelerin yatak kapasitelerinin bir kez daha zorlanması.

Associated Press haber ajansının NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezi’yle ortak düzenlediği anket, Amerikalı yetişkinlerin çoğunun sinema ve spor salonları, konserler ve kalabalık etkinliklere katılanlara; uçak yolculuğu yapanlara; hastane, restoran, mağaza ve devlet daireleri çalışanlarına aşılanma zorunluluğu getirilmesini istediğini ortaya koyuyor.

Ankete katılanların yüzde 41’i, kendilerinin ya da aile fertlerinin Corona virüsüne yakalanma riskinden “aşırı derecede” ya da “çok” kaygılanıyor. Bu oran, Haziran ayında yüzde 21, ABD’de son vaka dalgasının yaşandığı Ocak ayındaysa yüzde 43’tü.

Arizona eyaletinden 42 yaşındaki David Bowers, “Bunu birkaç yıl önce olsa söylemezdim ama Amerika’nın kendini koruyup kollama becerisine eskiden olduğu kadar güvenmiyorum” dedi.

Demokrat Parti seçmeni Bowers ve bir devlet okulunda öğretmen olan eşi, aşı olmuş. Ancak Bowers çifti, yaşadıkları Arizona eyaletinin Cumhuriyetçi Partili Valisi Doug Ducey’nin okul idari bölgelerinin aşı bir yana, maske kullanımını bile zorunlu tutmasını engelleyen bir kararname imzalaması nedeniyle 7 ve 9 yaşlarındaki kız çocukları için endişeli.

Ankete katılan 10 Amerikalı’dan 6’sı, uçak yolculuğu yapmak ya da kalabalık kitlesel etkinliklere katılmak için tam aşı zorunluluğu getirilmesinden yana tavır koyuyor. Katılımcıların dörtte biri, bu gibi zorunlu uygulamalara karşı çıkıyor.

Her 10 katılımcıdan 6’sı hastane çalışanlarına ya da diğer sağlık çalışanlarına, devlet memurlarına, ordu mensuplarına ve restoran ya da mağaza gibi kamuya açık yerlerde çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesini destekliyor. Bar ya da restoranlara gidenlerden aşı olduklarını kanıtlamalarının istenmesiniyse katılımcıların yüzde 51’i desteklerken yüzde 28, böyle bir uygulamaya karşı çıkıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre ABD nüfusunun yüzde 60’ından biraz fazlası, yani yaklaşık 200 milyon kişi, en az bir doz Corona virüsü aşısı oldu. Nüfusun yarısıysa tam olarak aşılanmış durumda.

Geçen hafta ABD’deki hastanelerde toplam Corona enfeksiyonu hasta sayısı 75 binin üzerine çıktı. Bu sayı, birkaç hafta öncesine göre hızlı bir artışa işaret etse de geçen yıl kış mevsimine kıyasla hala düşük. Florida, Arkansas, Oregon, Hawaii, Louisiana ve Mississippi eyaletleri son haftalarda Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan hasta sayılarında rekor kırdı. Delta varyantındaki hızlı artış ve bu eyaletlerdeki aşılanma oranlarının düşük olması, hastanede tedavi altına alınanların sayısının yükselmesine neden olan iki önemli etken.

Anketler, vaka sayılarının artmasına ve kamuoyunda hastalanma kaygısının yükselmesine rağmen Amerikalılar’ın Haziran ayından bu yana tedbir amacıyla davranışlarında herhangi bir değişikliğe gitmediğini gösteriyor. Ankete katılanların yarısı başka insanların yanında her zaman ya da sıklıkla maske taktığını, kalabalıklardan uzak durduğunu ve gereksiz seyahatlerden kaçındığını kaydediyor.

Anket ayrıca Amerikalılar’ın yüzde 55’inin evleri dışında başka insanların arasında maske takmayı, yüzde 62’sinin de restoran ya da mağaza gibi mekanlarda halkla iç içe çalışanlar için maske zorunluluğunu desteklediğini gösteriyor. Demokrat Partili seçmenlerin yüzde 85’i, Cumhuriyetçi Partililer’in de yüzde 39’u, insanlarla yüz yüze gelmeyi gerektiren işlerde çalışanlara maske zorunluluğu getirilmesini destekliyor.

AP-NORC anketi, 12-16 Ağustos tarihleri arasında bin 729 yetişkin katılımcıyla gerçekleştirildi. Anketin yanılma payı artı ya da eksi 3,2 puan.