Delta varyantı bir ilçeye daha sıçradı! Kritik bayram uyarısı

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, katıldığı bir radyo programında, ilçe genelinde corona virüsü vakalarında artış yaşandığını ifade etti.

Delta varyantının Ereğli’de de görülmeye başladığını belirten Kaymakam Çorumluoğlu, aşı sırası gelen vatandaşları aşılarını olmaları konusunda uyardı. Çorumluoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Covid’de rakamlarımız bir ara iyiydi, 2-3’e kadar düşmüştü. Açılmanın sonuçları da gelmeye başladı. Delta varyantı çıkmaya başladı. Bayramda herkes dikkat etsin.

RAKAMLAR ARTMAYA BAŞLADI

*Bizim köylerimizde şöyle bir adet var; bir mahalle bir mahalleye bayramlaşmaya gidiyor, bunlar yapılmasın. Ereğli’de de rakamlar yukarıya çıkmaya başladı.

“MUTLAKA AŞI OLSUN”

Vatandaşımız aşısını mutlaka olsun. Halen aşı olmama konusunda ısrar edenler var. Gerek Kaymakamlık olarak gerekse İsmail Çorumluoğlu olarak bu süreçte üzerimize düşen her şeyi yaptığımıza ben inanıyorum. Vatandaşımız aşısını olsun, kendisini korusun. İHA

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