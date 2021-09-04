Delta Varyantı En Ağır Florida’yı Vuruyor

ABD’nin güneyindeki Florida eyaleti, hızla yayılan Delta varyantının da etkisiyle, Corona virüsü pandemisinin başından bu yana en ölümcül salgın dalgasına maruz kaldı.

Florida’daki aşılama oranı ABD genelinin biraz üzerinde seyretse de eyaletin yaşlı nüfusu yeni varyanta karşı en savunmasız kesim oldu. Virüsün hızla yayılmasında eyaletin Cumhuriyetçi Partili valisinin, federal hükümetin uygulamalarının aksine, maske zorunluluğu, aşı pasaportu ve işyeri kapanmalarına karşı getirdiği sert yasaklar da etkili oldu.

Ağustos ortasından bu yana günlük can kaybı ortalamasının 244’e ulaştığı bu eyalette Temmuz ayında bu oran 227 idi. Birçok hastane cesetleri tutmak için soğuk hava depolu araç kiralamak zorunda kaldı. Cenaze evleriyse taleplere yetişemiyor ve birçok cenaze evi çalışanı geceleri de çalışıyor. Birçok aile hastalığa birden fazla üyesini yitiriyor. Hastaların önemli çoğunluğuysa aşılanmamış kişiler.

Son iki haftada yaşanan en olumlu olaysa Cuma itibarıyla hastanelerdeki hasta sayısının 17 binden 14 bine düşmesi oldu.

Florida, yaşlı nüfusu en hızlı aşılatan eyaletlerden biri oldu ancak, uzmanlar eyaletin 5 milyona yakın yaşlı nüfusuyla mevcut aşılanma oranlarının yeterli olmadığını savunuyor.

Florida’da Corona virüsü pandeminin başlangıcından bu yana 46 bin 300’ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Bu yaz ölenlerin çoğu, geçen yaz olduğu gibi 65 yaş ve üstü kişiler.