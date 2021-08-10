Delta varyantı olanların üçte biri aşı yaptıranlar çıktı

Yetkililer şu an ülkedeki hastanelerde tedavi olanların yüzde 55’inin Covid-19 aşısı olmadığını aktarırken yüzde 35’inin ise iki doz aşı olduğunun altını çizdi.

“AŞI YÜZDE 100 ETKİLİ DEĞİL”

London School of Hygiene and Tropical Medicine isimli üniversitede yapılan araştırma ile ilgili olarak, “Hastane verileri aşı olmanın Delta varyantına karşı garantili bir koruma sağlamadığını ortaya çıkardı. İki doz aşı olup da Delta varyantı sebebiyle hastaneye kaldırılanların sayısı artacak” dedi.

Kıdemli araştırmacı Profesör Stephen Evans, “Eğer insanların yüzde 100’ü aşı olmuş olsa bile virüs bir şekilde insanlara bulaşır. Bu durumda vakaların, hastaneye kaldırılanların ve ölenlerin hepsi aşı olan kişiler olur. Fakat bu durum aşı etkisizdir demek değil. Aşının yüzde 100 etkili olmadığını gösterir” ifadesini kullandı.

Evans, verileri inceledikten sonra Covid-19 aşılarının Delta varyantına karşı orijinal corona virüsüne karşı etkili olduğundan daha az koruma sağladığını da söyledi.

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı kısa bir süre içerisinde Birleşik Krallık ve ABD’de baskın virüs haline geldi.