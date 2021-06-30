Delta virüsü, enfeksiyonların %95’inden fazlasından sorumlu olduğu Birleşik Krallık’ta üstünlük kazandı. Varyant ayrıca, yaklaşık iki haftalık bir iki katına çıkma süresiyle, tespit edilen vakaların %20’sinden fazlasının zaten sorumlu olduğu Amerika Birleşik Devletleri’ne de hızla ulaşıyor.

DSÖ’nün sağlık acil durumları programının yönetici direktörü Mike Ryan, “Delta virüsü, mutasyonlar içinde en uygun, en hızlı ve en güçlü olanıdır” açıklamasında bulundu.

Delta varyantı virüsü belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı (yaygın)

Boğaz ağrısı (yaygın)

Burun akıntısı (yaygın)

Ateş

Tat ve koku kaybı belirtiler içine girmiyor

Biontech aşısı koruyor mu?

İngiliz bilim insanları tarafından bu aşıyla ilgili bir araştırma yapıldı ve Haziran ayı başlarında The Lancet tıp dergisinde yayınlandı. Bulgularına göre: İki doz Pfizer / BioNTech ile aşılanmış kişilerde, Delta varyantının varlığında nötralize edici antikorların seviyesi, virüsün gebe kalmak için kullanılan tarihsel türünün varlığından yaklaşık altı kat daha düşüktür. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu azalma Alpha varyantına kıyasla 2,6 kat ve Beta varyantına (eski Güney Afrika) kıyasla 4,9 kattır.

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