Delta varyantıyla ilgili korkutan araştırma

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma Delta varyantının orijinal corona virüsü vakalarına göre çok daha tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi tarafından Delta varyantı üzerinde yapılan araştırma, korkutucu gerçekleri ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Delta varyantına yakalanan hastaların normal corona virüse yakalananlara oranla hastaneye yatma olasılıklarının iki kat fazla olduğu belirlendi.

Öte yandan, Delta varyantına yakalanarak acile başvuranların sayısının, normal vakalara oranla 1,45 kat daha fazla olduğu ortaya çıkarıldı.

ALFA VARYANTINA GÖRE DAHA BULAŞICI

Uzmanlar, Delta varyantının, daha önce görülen Alfa varyantına göre de daha bulaşıcı olduğu konusunda uyarıyor.

Araştırma ekibinde yer alan ve Cambridge Üniversitesi’nde görevli Dr Anne Presanis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Araştırmamız, aşılama yapılmayan kişilerin Delta varyantına yakalanma oranının bugüne kadar ortaya çıkan tüm varyantlara kıyasla daha fazla olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

Daha önce Güney Kore Hastalık Kontrol ve Engelleme Ajansı tarafından yapılan araştırmada, Delta varyantı bulaşan kişilerin vücutlarındaki virüs oranının mutasyona uğramamış kişilerdeki virüs oranının 300 katı olduğu tespit edilmişti.

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